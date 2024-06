Ależ słowa o Świątek. Najpierw Djoković, teraz Roddick

Dominacja - to jedno słowo wystarczy, by opisać występy Igi Świątek w tym sezonie na kortach ziemnych. Polka wygrała turnieje WTA 1000 w Madrycie i Rzymie, a także triumfowała w wielkoszlemowym Roland Garros. - Ona ma idealną grę. Jej uderzenia po ziemi są doskonałe, technika nienaganna, porusza się niesamowicie. Nie chciałabym się z nią spotkać. Nigdy nie będzie tak dominująca jak na ziemi, ale mówimy o mistrzyni i ma naprawdę sporo do poprawy - tak o Polce mówiła legendarna Martina Navratilova.

Dzięki wygraniu Roland Garros Świątek jest już pewna udziału w turnieju WTA Finals na koniec sezonu. Żadna inna zawodniczka nie dokonała tego szybciej w historii. Dotychczasowy rekord należał do Sereny Williams, która zapewniła sobie grę w turnieju finałowym 6 lipca 2015 r., a więc tuż po finale Wimbledonu. Świątek dokonała tego o blisko miesiąc szybciej. Nic więc dziwnego, że Świątek jest regularnie chwalona przez kibiców, ekspertów, byłych tenisistów czy tenisistki.

Co za słowa Roddicka o Świątek. Porównuje ją z Djokoviciem i Nadalem

W najnowszej odsłonie podcastu "Served with Andy Roddick" gościem Amerykanina była Belgijka Kim Clijsters, była liderka rankingu WTA. W trakcie rozmowy Roddick postanowił pochwalić Świątek i wskazał Novaka Djokovicia jako punkt odniesienia dla Polki. - Mam wrażenie, że przeciwniczki Igi odbierają jej pierwsze podanie spod nóg ze środka kortu. Robi to podobnie, jak Novak, a on jest mistrzem grania drugiego podania na czubki kąta, gdzie nie masz kąta, by to odegrać - powiedział.

Portal essentiallysports.com pisze też o statystykach od firmy Insosys z obszaru usług cyfrowych, z których wynika, że Djoković woli zagrać drugie podanie na stronę forhendową i wygrywa około 61,8 proc. punktów. "Drugi serwis Novaka jest postrzegany jako zabójczy przez ekspertów, którzy uważają go za mistrza" - czytamy.

Roddick zwrócił też uwagę na to, że Świątek ma jedną cechę zaczerpniętą od Rafaela Nadala. Chodzi o pracę nóg na kortach ziemnych. - Iga, tak jak Rafa, ma taką wrodzoną zdolność do ślizgu, uderzenia, a następnie, jednym ruchem, cofnięcia stopy w kierunku środka - wyjaśnia Amerykanin.

Djoković już chwalił Świątek. "Może jest zbyt skromna"

Djoković wypowiedział się z podziwem o Świątek w trakcie zeszłorocznego US Open. - Uwielbiam jej poświęcenie tenisowi. Ma imponującego ducha walki i jest jedną z zawodniczek z najwyższym odsetkiem wygranych w historii. To godne podziwu, jak podchodzi do każdego punktu. Uwielbiam jej mentalność i ducha walki. Może jest zbyt skromna, by to powiedzieć. Iga zdominowała kobiece rozgrywki w ciągu ostatnich kilku lat - opowiadał Serb.

Jak na to odpowiedziała Świątek? - Był czas, kiedy po prostu nie mogłam tak grać, z takim samym poziomem skupienia i intensywności. Dopiero w 2022 r. wszystko się połączyło i zaczęło działać - wyjaśniła Iga.

Teraz Świątek będzie odpoczywała, ponieważ podjęła decyzję o rezygnacji z udziału w turnieju WTA 500 w Berlinie. "Z powodu zmęczenia fizycznego i psychicznego po intensywnych dziewięciu tygodniach niestety muszę się wycofać z turnieju w Berlinie, aby odpocząć i się zregenerować" - cytują organizatorzy. Nie należy wykluczać, że kolejny start Świątek w sezonie to dopiero wielkoszlemowy Wimbledon (1-14 lipca).