Huczy od plotek. Znany piłkarz sfotografowany z gwiazdą muzyki. Obserwują ją miliony

Romelu Lukaku latem zeszłego roku ponownie trafił do Interu Mediolan (wcześniej grał w tym klubie w latach 2019-2021). Początek sezonu nie był dla niego udany. Od końcówki sierpnia Belg zmagał się z kontuzjami, które wyeliminowały go z gry do listopada. Kiedy problemy zdrowotne go opuściły, napastnik bardzo rozczarowywał na boisku i marnował wiele okazji. W najlepszej formie był dopiero pod koniec rozgrywek. Łącznie w zeszłym sezonie rozegrał 37 meczów, w których strzelił 14 goli i zaliczył siedem asyst.

Romelu Lukaku spotyka się z gwiazdą rapu

Niedawno wyszło na jaw, że Lukaku spotyka się z amerykańską gwiazdą rapu Megan Thee Stallion. Para została sfotografowana na weselu kolegi z drużyny Lautaro Martineza. Zdjęcia przedstawiały, jak oboje trzymali się za ręce. Szybko obiegły media społecznościowe i wywołały wielkie poruszenie nie tylko we Włoszech, ale i na świecie.

Megan The Stallion w rzeczywistości nazywa się Megan Jovon Ruth Pete. Karierę muzyczną rozpoczęła w 2016 roku od singla "Like a Stallion". Rok później wydała debiutancką płytę zatytułowaną "Make It Hot". Z czasem stawała się coraz bardziej popularna. Obecnie jest bardzo znaną artystką na świecie. Na Instagramie obserwuje ją 31 milionów użytkowników, czyli ponad trzy razy więcej niż jej partnera Romelu Lukaku (8.9 miliona). Najbardziej znaną piosenką Megan The Stallion jest "WAP", nagrana wspólnie z Cardi B. Tylko na Youtube utwór zebrał 504 miliony wyświetleń.

Megan Thee Stallion cechują bardzo bezpośrednie teksty, w których nie ukrywa pewności siebie. W trakcie kariery kilkukrotnie została wyróżniona. Sięgnęła między innymi trzykrotnie po nagrodę Grammy.

Niepewna przyszłość Romelu Lukaku

Romelu Lukaku był tylko wypożyczony z Chelsea do Interu Mediolan i jego przyszłość jest niepewna. Ekipa z Włoch stara się ponownie wypożyczyć Belga, ale Anglicy będą rozważać jedynie oferty kupna. Ostatnio media podawały, że napastnik może przenieść się do Arabii Saudyjskiej. Zdaniem Sky Sports, piłkarz odrzucił jednak ofertę w wysokości aż 58 milionów euro rocznie.