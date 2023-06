Zwrot ws. Lukaku. Piłkarz obrał zaskakujący kierunek. Żąda ogromnych pieniędzy

Jakiś czas temu Inter Mediolan zdecydował, że nie wykupi Romelu Lukaku z Chelsea po zakończeniu okresu wypożyczenia. "Daily Mail" ostatnio informował, że Belg wróci do Londynu i zostanie tam w kolejnych miesiącach, by odbudować zaufanie kibiców. Do tego nowy trener Mauricio Pochettino widział w nim jednego z liderów "The Blues" na boisku. Ale napastnik postanowił obrać całkowicie inny kierunek w swojej karierze.

Zaskakujący kierunek transferowy Lukaku

Jak informuje dziennikarz Santi Aouna z redakcji "Foot Mercato", Romelu Lukaku negocjuje kontrakt z Saudyjczykami. Była mowa o możliwym transferze do Al Nassr, ale teraz opcją numer jeden w Arabii Saudyjskiej dla Belga jest Al Hilal. Napastnik miał już spotkać się w Paryżu z przedstawicielami klubu.

Saudyjczycy oferują mu obecnie 20 mln dol. za sezon gry. Licząc bonusy, mógłby zarobić nawet 50 mln dol. przez dwa lata. Belg jest zainteresowany grą w Al Hilal, ale zadowoli go znacznie większa pensja. Mówi się, że żąda wypłaty na poziomie 80 mln rocznie, a w negocjacje ma być zaangażowany sam prezydent Al Hilal, Saad bin Nafel. Lukaku zdaje sobie sprawę, że Saudyjczycy są w stanie zaoferować więcej. Tym bardziej że Al Hilal potrzebuje gwiazdy światowego formatu po tym, jak Leo Messi odrzucił lukratywną ofertę od saudyjskich działaczy, dlatego mogą przystać na warunki Belga.

W tym sezonie Lukaku próbował nawiązać do formy z sezonu, kiedy zdobył z Interem mistrzostwo Włoch, a z Lautaro Martinezem tworzył fantastyczny duet napastników. Jednak nie notował dobrych występów. Co prawda zagrał w 37 meczach i strzelił 14 goli, ale za większość spotkań zbierał niskie oceny.

Wskazywano go jako głównego winnego porażki w finale Ligi Mistrzów, gdzie nie wykorzystał świetnej sytuacji na remis 1:1, a wcześniej stanął na drodze strzału jednego z kolegów. Nie popisywał się też skutecznością na mistrzostwach świata, gdzie Belgia odpadła sensacyjnie już po fazie grupowej. Ale słabsza dyspozycja Lukaku nie odstrasza saudyjskich działaczy, ponieważ będzie on wartością dodaną do ligi pod każdym względem.

Negocjacje między Lukaku a Saudyjczykami mają być kontynuowane w najbliższych dniach. Belg ma ważną umowę z Chelsea jeszcze przez trzy lata. Transfermarkt wycenia piłkarza na 40 mln euro.

Ambitne plany Saudyjczyków

Saudyjczycy w ostatnim czasie ściągnęli kilka gwiazd. W stycziu do Al Nassr przyszedł Cristiano Ronaldo, a kilka dni temu do Al Ittihad trafił Karim Benzema. Jego klubowym kolegą ma zostać N'Golo Kante.

Arabia Saudyjskie ma ambicje, by stworzyć ligę konkurencyjną dla Europy pod względem sportowym, kusząc gwiazdy wielkimi kontraktami. To też element walki o głosy w wyborach gospodarza mistrzostw świata w 2030 r. Saudyjczycy kandydują wspólnie z Egiptem i Grecją.

Cztery największe kluby w Arabii Saud., czyli ALl Ahli, Al Hilal, Al Ittihad i Al Nassr, należą do saudyjskiego Publicznego Funduszu Inwestycyjnego.