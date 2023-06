Miał grać z Lewandowskim, ale wybrał pieniądze szejków. Kolejny hit Saudyjczyków

Osiem lat temu Roberto Firmino został wykupiony przez Liverpool z Hoffenheim za 41 milionów euro. Przez długi czas Brazylijczyk był kluczowym zawodnikiem w kadrze Juergena Kloppa. Wraz z Sadio Mane i Mohamedem Salahem tworzył zabójcze trio. W ostatnich dwóch sezonach pełnił coraz bardziej marginalną rolę, bo zyskał wielu konkurentów. Chodzi o takich graczy jak: Luis Diaz, Diogo Jota, Darwin Nunez czy Cody Gakpo.

REKLAMA

Zobacz wideo "Nie możemy podchodzić treningowo". Adam Małysz po kiepskim dla Polaków konkursie na skoczni normalnej

Ale choć w minionym sezonie Firmino grał mało, to był niezwykle efektywny. W rozgrywkach Premier League na murawie spędził 1211 minut, a w tym czasie zdobył aż 11 bramek i miał cztery asysty. Nic więc dziwnego, że wiele klubów go kusiło. Tym bardziej, że 30 czerwca stał się wolnym piłkarzem. Kusiła go Barcelona, ale zamiast gry z Robertem Lewandowskim, 31-latek będzie kopał z dużo gorszymi piłkarzami. Za to za dużo lepszą kasę.

Firmino też trafi do Arabii Saudyjskiej

'"Roberto Firmino osiągnął pełne ustne porozumienie z Al Ahli. Do podpisania kontraktu zostały tylko testy medyczne. Umowa będzie obowiązywać do czerwca 2026 roku. Firmino dołączy do Edouarda Mendy'ego, jeśli transakcja zostanie sfinalizowana" - napisał Fabrizio Romano, ekspert od rynku transferowego.

Firmino i Mendy to nie jedyne gwiazdy, które tam będę grały. Dużo plotkuje się o Riyadzie Mahrezie z Manchesteru City. Jeśli jednak Saudyjczycy chcą mieć mocną reprezentację, to muszą uważać na takie transfery. Dlaczego?

- Jeśli Saudyjczycy przesadzą z wielkimi transferami i zaburzą proporcje, to straci ich reprezentacja. Im będzie więcej gwiazd w lidze saudyjskiej, tym gorsze wyniki będzie osiągała reprezentacja. Obawiam się, że ostatnie transfery szejków to będzie gwóźdź do ich trumny - mówił nam tydzień temu Adam Błoński z azjagol.com.