Fernando Santos reaguje na brak Kamila Glika w reprezentacji. Jednoznacznie

Reprezentacja Polski ma za sobą wybraną 1:0 z Niemcami w meczu towarzyskim i blamaż w eliminacjach Euro 2024. Biało-Czerwoni przegrali 2:3 z Mołdawią, chociaż prowadzili 2:0 i zajmują jedynie czwarte miejsce w grupie eliminacyjnej. Szczególnie po drugim spotkaniu znów wróciła dyskusja o kształcie defensywy, która była bardzo niepewna i brakowało w niej zdecydowanego lidera. Tym przez lata był Kamil Glik i to właśnie powrotu tego zawodnika wyczekują kibice i eksperci.

REKLAMA

Zobacz wideo "Nie możemy podchodzić treningowo". Adam Małysz po kiepskim dla Polaków konkursie na skoczni normalnej

Kamil Glik wróci do reprezentacji Polski? Fernando Santos nie zamyka mu drzwi

Portugalski szkoleniowiec od początku swojej kadencji w reprezentacji Polski postanowił nie powoływać zasłużonych dla reprezentacji zawodników. Wśród nich są Grzegorz Krychowiak, Kamil Grosicki i w szczególności Kamil Glik. Dziennikarze "Przeglądu Sportowego" zapytali Santosa właśnie o możliwość włączenia obrońcy na wrześniowe mecze kadry.

- W reprezentacji Polski nigdy nie ma zamkniętych drzwi. Wraz z moimi asystentami nieustannie analizujemy możliwości i każdy zawodnik, który jest zdrowy i w formie, może zostać powołany, nawet jeśli wcześniej takiego powołania ode mnie nie dostał - stwierdził selekcjoner.

To się musiało tak skończyć. Spadek Polski w rankingu FIFA. Są wśród najgorszych

Podczas pierwszego zgrupowania Santosa Glik leczył kontuzję, a przed drugim selekcjoner i jego współpracownicy najwyraźniej uznali, że nie jest w wystarczającej formie. Stoper wraz z Benevento spadł z Serie B i od 30 czerwca będzie bez klubu. Jeśli znajdzie klub i będzie w dobrej dyspozycji, może wrócić do kadry, w której grał już 103 razy.

Krychowiak potarmosił Santosa. Jasna deklaracja. Tu będzie ciąg dalszy

Santos przekonuje również, że kadra w każdej chwili może się zmienić. Miejsca w niej nie mogą być pewni nawet zawodnicy, których selekcjoner powoływał do tej pory. - Zawodnicy, których już powoływałem, muszą mieć świadomość tego, że miejsca w reprezentacji nie ma się zarezerwowanego na zawsze - podsumował Portugalczyk.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Reprezentacja Polski kolejne mecze rozegra już we wrześniu. Najpierw, 7 września podejmie Wyspy Owcze w meczu domowym, a trzy dni później czeka ją wyjazd do Tirany na mecz z Albanią. Oba starcia zostaną rozegrane w ramach eliminacji do Euro 2024.