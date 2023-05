Sensacja w Serie A! Polak w roli głównej. Półfinalista Ligi Mistrzów pokonany [WIDEO]

Spezia na cztery kolejki przed końcem wciąż nie była pewna utrzymania w Serie A. Znajduje się w strefie spadkowej, więc w sobotę rozegrała niezwykle ważne domowe starcie z Milanem. Drużyna w składzie z Przemysławem Wiśniewskim, Arkadiuszem Recą i Bartłomiejem Drągowskim wygrała z ubiegłorocznym mistrzem kraju i tegorocznym półfinalistą Ligi Mistrzów!

Przemysław Wiśniewski strzelił Milanowi! Spezia lepsza od faworyta

Była 75. minuta meczu Spezii z Milanem, kiedy gospodarze wyszli na prowadzenie. A autorem pierwszej bramki w spotkaniu był Przemysław Wiśniewski. Polak wykorzystał zamieszanie w polu karnym po wrzutce z rzutu rożnego i wpakował piłkę do siatki. Na trybunach zapanowała niesamowita euforia. Dla polskiego obrońcy było to pierwsze trafienie w Serie A.

W 85. minucie drugiego gola dorzucił Salvatore Esposito i zagwarantował Spezii upragnione trzy punkty. Punkty, które pozwalają wierzyć w utrzymanie. Za tydzień drużyna Polaków zagra z Leece, a więc bezpośrednim rywalem w walce o ligowy byt.

Do zakończenia zmagań w Serie A zostały trzy kolejki, a Spezia ma obecnie na koncie 30 punktów. Tyle samo, co będący na bezpiecznym 17. miejscu Hellas Werona. Z kolei dwa punkty więcej ma wspomniane Leece. To właśnie te zespoły są bezpośrednimi konkurentami "polskiej" Spezii w walce o byt w Serie A na kolejny sezon.

Warto dodać, że w sobotę inny z Polaków - Krzysztof Piątek - zapewnił sobie utrzymanie. Salernitana wygrała 1:0 z Atalantą, a Polak w doliczonym czasie gry zanotował asystę przy golu Antonio Candrevy.

Spezia z Leece zmierzy się w niedzielę 21 maja o 12:30, a w ostatniej kolejce zagra z Torino.