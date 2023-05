Magic touch Krzysztofa Piątka. Polak bohaterem w doliczonym czasie gry [WIDEO]

Salernitana na trzy kolejki przed końcem tego sezonu Serie A zajmuje 15. miejsce w tabeli. Zespół Paulo Sousy ma obecnie 11 punktów przewagi nad strefą spadkową i jest pewny utrzymania w lidze. Decydujący wpływ na to miała sobotnia wygrana z Atalantą (1:0). Jednym z architektów triumfu był Krzysztof Piątek.

REKLAMA

Zobacz wideo "Sędzia wróg" - miniserial o patologiach w niższych ligach. Premiera 8 maja na Sport.pl

Krzysztof Piątek bohaterem. Piękna asysta reprezentanta Polski

Kiedy w doliczonym czasie gry wydawało się, że Salernitana bezbramkowo zremisuje z Atalantą, piłkarze Paulo Sousy przeprowadzili składną akcję, która zakończyła się zwycięskim golem. Najpierw piłkę z lewej strony boiska do środka zgrał Domagoj Bradarić, a ta trafiła do Antonio Candrevy. Włoch z pierwszej piłki odegrał do Krzysztofa Piątka, który miał na plecach rywali. Napastnik reprezentacji Polski "magicznym dotknięciem" oddał futbolówkę Candrevie, a ten przepięknym strzałem sfinalizował akcję i zapewnił Salernitanie trzy punkty.

Koniec mistrzostw, do widzenia. Glik i dwóch innych Polaków spadło do Serie C

"Tak kończy mecz profesor Antonio Candreva! Nie miał też łatwej piłki Krzysztof Piątek" - emocjonowali się komentatorzy stacji Eleven. Wielka radość zapanowała także na stadionie w Salerno. Bramka zapewniła nie tylko zwycięstwo w meczu, ale też utrzymanie w Serie A.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl.

Krzysztof Piątek mógł mieć też gola. Pudło naszego napastnika

Piątek mógł w sobotę wpisać się także na listę strzelców. W drugiej połowie reprezentant Polski miał świetną okazję do otwarcia wyniku. Po strzale jednego z piłkarzy Salernitany golkiper Atalanty wypiąstkował piłkę, a ta spadła na głowę Polaka, który miał przed sobą pustą bramkę. Napastnik nie trafił jednak do siatki.

N'Golo Kante uwielbia piłkarza z polskiej ligi. "Naprawdę lubiłem patrzeć, jak gra"

Polak odkupił swoje winy, asystując i przyczyniając się do tego, że Salerno zostaje w Serie A. Zespół Sousy ma w tej chwili pewne utrzymanie w lidze.