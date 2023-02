Bramkarz Milanu skorzystał z usług "czarodzieja mięśni". Spóźniony żal

Mike Maignan skorzystał z alternatywnej medycyny, by przyśpieszyć proces rehabilitacji łydki. Włoska prasa określa jego tajemniczego fizjoterapeutę mianem "czarodzieja mięśni". Ale niestety w przypadku bramkarza Milanu, tak jak miało to miejsce z Paulem Pogbą, alternatywna ścieżka rehabilitacji nie wyszła mu na dobre. Nadal nie wiadomo, kiedy Francuz wróci do gry.

