Lamine Yamal zakończył dopiero swój drugi sezon w seniorskim futbolu, a już wymieniany jest w gronie głównych pretendentów do zwycięstwa w plebiscycie Złotej Piłki. W barwach FC Barcelony sięgnął po trzy trofea krajowe, strzelił 18 goli i zaliczył 25 asyst. Najbardziej imponował jednak na murawie, a jego gra była naprawdę widowiskowa. Nic więc dziwnego, że zachwycił nią samego Pepa Guardioli.

Guardiola nie miał wątpliwości. Tak mówił o Yamalu. "Będzie miał świetną karierę"

Słynny szkoleniowiec zjawił się w poniedziałek rano w hiszpańskim w Caldes de Malavella, gdzie weźmie udział w turnieju golfowym Legends Golf Trophy. Przy tej okazji spotkał się z miejscowymi dziennikarzami. A ci mogli poruszać najróżniejsze tematy. Pytali m.in. o Lamine'a Yamala.

Młodziutki skrzydłowy porównywany był do Lionela Messiego, z którym Guardiola miał okazję pracować w FC Barcelonie. Trener podczas konferencji tonował jednak nastroje. - Dajmy mu robić karierę, a potem będziemy porównywali go z najlepszymi. Ma zaledwie 17 lat, a jego talent jest niepodważalny, ale myślę, że musimy być cierpliwi. Jeśli nie będzie miał żadnych kontuzji ani nieszczęśliwych wypadków, wszystko wskazuje na to, że będzie miał świetną karierę. Taktyka i niuanse Flicka bardzo mu odpowiadają: to skuteczna, błyskotliwa i piękna dla oka gra - mówił.

Tyle ma zarabiać 17-letni Yamal. Oto reakcja Guardioli. "Będzie mógł kupić..."

Guardiola dostał także pytanie o nowy kontrakt Yamala. Jak donoszą hiszpańskie media, umowa zacznie obowiązywać od 13 lipca, czyli dokładnie od 18. urodzin piłkarza. Dzięki niej będzie inkasował nawet 15 mln euro za sezon. - Będzie mógł kupić naprawdę fajny dom dla swoich rodziców, to pewne - wypalił szkoleniowiec. - Jeśli mu tyle płacą, to dlatego, że na to zasługuje. Jestem przekonany, że otaczają go właściwi ludzie, którzy pomogą mu się dobrze rozwinąć. Widzieliśmy już podobne przypadki. Zawsze myślę o meczu przeciwko Interowi Mediolan, kiedy w dogrywce wszyscy oddawali mu piłkę. To niezwykły piłkarz. Jestem tak samo zaskoczony jak wy wszyscy, że w wieku 17 lat potrafi to wszystko - dodał.

Nie mogło również zabraknąć tematu Złotej Piłki i ewentualnej wygranej Yamala. - Nie mam pojęcia o tych rzeczach. Oczywiście, może być kandydatem do zwycięstwa, bo miał świetny sezon. Dembele też taki miał. Złote Piłki nie są przyznawane za nic. Już sam fakt, że został nominowany w wieku 17 lat, jest czymś "wow" - podsumował Guardiola.