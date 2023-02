Wyborna dyspozycja Szczęsnego we Włoszech. Liczby mówią same za siebie. Takich wyników nie miał od lat

Wojciech Szczęsny rozgrywa bardzo dobry sezon w barwach Juventusu. Wtorkowy mecz z Salernitaną (3:0) był jego 15. w Serie A i jednocześnie 10., który zakończył bez straty gola. "Miał tak mało do roboty, że między jedną a drugą akcją Salernitany mógł sobie nawet rzucić okiem na San Remo" - podsumowała jego występ "La Gazzetta dello Sport".

Wojciech Szczęsny czołowym bramkarzem Serie A. Walczy o zwycięstwo w klasyfikacji czystych kont

Z przytoczonych wyżej statystyk wynika, że Polak zachował czyste konto w 67 proc. spotkań w Serie A. Spośród bramkarzy, którzy rozegrali co najmniej cztery mecze, żaden nie może pochwalić się równie dobrym wynikiem. Pod względem liczby czystych kont Szczęsny ustępuje wyłącznie Ivanowi Provedelowi z Lazio. Ten ma ich 11, lecz pracował na ten wynik w 21 spotkaniach. Tym samym procentowo prezentuje się gorzej od bramkarza Juventusu (52 proc.).

Jeśli chodzi o liczbę meczów bez straconego gola w jednym sezonie, to najbardziej udany dla Szczęsnego był sezon 2016/17, gdy grał w AS Romie. Wówczas dokonał tej sztuki 14 razy, co było najlepszym wynikiem w całej Serie A. Najlepszy procentowo rezultat uzyskał w sezonie 2017/18, gdy 11 z 17 gier kończył z czystym kontem - to dało mu 65 proc. skuteczności. W obecnym sezonie jest na dobrej drodze, aby przebić oba te osiągnięcia.

Czyste konta Wojciecha Szczęsnego w Serie A:

2015/16 (AS Roma) - 8/34, 24 proc.

2016/17 (AS Roma) - 14/38, 37 proc.

2017/18 (Juventus) - 11/17, 65 proc.

2018/19 (Juventus) - 11/28, 39 proc.

2019/20 (Juventus) - 11/29, 38 proc.

2020/21 (Juventus) - 6/30, 20 proc.

2021/22 (Juventus) - 12/33, 36 proc.

2022/23 (Juventus) - 10/15, 67 proc.

Pod względem liczby czystych kont najbardziej udany był dla Szczęsnego był sezon 2013/14, gdy grał w Arsenalu. Wtedy w 37 meczach Premier League zachował ich aż 16 (taki sam wynik miał Petr Cech z Chelsea). Dzięki temu otrzymał nagrodę Złotej Rękawicy, przyznawaną bramkarzowi z największą liczbą meczów bez wpuszczonego gola.