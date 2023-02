Włosi odesłali Szczęsnego w zaskakujące miejsce. Mocno oberwało się Piątkowi

Juventus zmierzył się na wyjeździe z Salernitaną. Goście nie mieli większych problemów z pokonaniem rywala i pewnie wygrali to spotkanie 3:0. Na listę strzelców wpisali się Filip Kostić oraz dwukrotnie Dusan Vlahović.

Wojciech Szczęsny i Krzysztof Piątek ocenieni przez Włochów

Cały mecz w drużynie Juventusu rozegrał Wojciech Szczęsny. Bramkarz nie miał zbyt wiele pracy, ponieważ Salernitana oddała tylko jeden celny strzał. "Ograniczył się do kilku wyjść do piłki. Ogólnie był niepłacącym widzem." - czytamy na stronie Goal.com, gdzie wystawiono mu ocenę 6 w skali 1-10. Taką samą notę otrzymał od Calciomercato.com. "Praktycznie nie musiał nic robić" - argumentują dziennikarze. "Wypiąstkowanie piłki w pierwszej połowie, a później nic. Miał tak mało do roboty, że między jedną a drugą akcją Salernitany mógł sobie nawet rzucić okiem na San Remo (znany festiwal, który akurat teraz się odbywa - przyp. red.)." - czytamy w "La Gazzetta dello Sport", gdzie także oceniono go na 6. Równie wysoką ocenę otrzymał od Sky Sports i Eurosportu (też w skali 1-10).

W tym meczu wystąpił również Krzysztof Piątek. Napastnik Salernitany miał bardzo niewiele okazji do wykazania się, a Włosi byli wobec niego bardziej krytyczni. "Polak nie dotarł na ten mecz. Miał bardzo mało kontaktów z piłką i przegrał praktycznie wszystkie pojedynki. Duch." - napisali dziennikarze TuttoMercatoWeb i wystawili mu ocenę 4.5 w skali 1-10. Nieco wyższą notę otrzymał od "La Gazzetty dello Sport". "Pomagał przy stałych fragmentach gry, ale w ofensywie był mało widoczny. Był zbyt osamotniony. Otrzymywał jedynie dalekie podania i żadnego z nich nie wykorzystał." - czytamy na stronie, gdzie oceniono go na 5 (w skali 1-10).

Najwyższą notę (5.5) Piątek dostał od portalu TuttoSalernitana.com. "Ma za sobą trudny mecz z Bremerem, który dawał mu mało miejsca. Był za bardzo osamotniony, przede wszystkim w drugiej połowie. W drugiej części był bardziej mobilny, ale nie przyniosło to skutków." - czytamy w uzasadnieniu.

We wtorkowym starciu zabrakło Arkadiusza Milika, który leczy kontuzję. Polak ma pauzować przez około sześć tygodni i może go zabraknąć na marcowym zgrupowaniu kadry.

Dzięki temu zwycięstwu Juventus wskoczył na 11. miejsce w tabeli. Obecnie ma na koncie 26 punktów. Salernitana z kolei plasuje się na 16. pozycji z dorobkiem 21 punktów.

