Mocny kandydat na nieudacznika sezonu w Serie A. Problem z kolczykiem. "Absurdalna sytuacja"

- Co za absurdalna sytuacja! Czegoś takiego, jak żyję, jeszcze nie widziałem - emocjonował się komentator stacji Eleven Sports, Piotr Dumanowski. - To skandal sezonu. To jest absolutny skandal - dodał drugi z komentatorów meczu Spezia - Inter Mediolan, Dominik Guziak.

REKLAMA

Zobacz wideo Arabia Saudyjska w teorii najłatwiejszym rywalem Polaków. Ale wcale nie będzie łatwym

Mocnym słowom obu panów nie ma się co dziwić. We wspomnianym meczu doszło bowiem do sytuacji kuriozalnej, można wręcz rzec niewyobrażalnej. Napastnik Spezii - M'Bala Nzola - został zdjęty z boiska po zaledwie kilku minutach od wejścia na niego. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie przyczyna, którą była biżuteria piłkarza.

Dzieci przepytały Milika. Padło pytanie o transfer Lewandowskiego do OM

Nzola wszedł na boisko w 60. minucie, zmieniając Rey'a Manaja. Już siedem minut później, tuż po oddaniu zablokowanego strzału, zawodnik z Angoli musiał opuścić boisko, by zdjąć zaklejony kolczyk. Na ten uwagę zwrócił dopiero sędzia główny. Dopiero, bo powinien był to zrobić sędzia techniczny, w momencie dokonywania zmiany.

Kuriozalna sytuacja w Serie A

I tu zaczęły się schody. Nzola zszedł za linię boczną, by zgodnie z przepisami pozbyć się biżuterii, ale nie okazało się to takie proste. Piłkarzowi z Angoli pomagał jeden z członków sztabu medycznego Spezii, jednak mimo wspólnych prób nie udało im się wyjąć kolczyka.

Problemy Nzoli Screen Eleven Sports

Przedłużająca się "operacja" rozjuszyła trenera Spezii - Thiago Mottę - który zdecydował się na zmienienie piłkarza. 39-latek nie chciał pozwolić na to, by jego zespół grał w osłabieniu przez nieodpowiedzialność jednego z piłkarzy. W 70. minucie Nzolę zmienił Janis Antiste.

Finansowy kac Barcelony. "Trzy miliony, przez które czujemy się naprawdę źle"

Mecz zakończył się zwycięstwem Interu 3:1. Mediolańczycy są liderem Serie A, Spezia zajmuje 15. miejsce.