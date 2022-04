Dzieci przepytały Milika. Nagle padło pytanie o transfer Lewandowskiego do OM

Arkadiusz Milik był bohaterem ostatniego wydania francuskiego magazynu "Onze Mondial". Polak, który udzielił obszernego wywiadu, znalazł się na jego okładce. W rozmowie z dziennikarzami Milik opowiedział m.in. o swojej sytuacji w Olympique Marsylia.

- Szczerze mówiąc, gdy przychodziłem do klubu, to nie wiedziałem o nim wiele. Oczywiście kojarzyłem zawodników i wiedziałem, że przychodzę do utytułowanego klubu, ale nie śledziłem go na bieżąco. Od razu po wejściu do zespołu chciałem pokazać swoje umiejętności i być ważną częścią drużyny. Olympique Marsylia zawsze chce grać w Lidze Mistrzów. To najlepsze rozgrywki na świecie. Aby tam zagrać, musisz sobie na to zasłużyć. Chciałbym tam zagrać z Marsylią - powiedział Milik.

Po wywiadzie tekstowym przyszła pora na dogrywkę w postaci wideo. Tym razem reprezentant Polski odpowiadał na pytania dzieci. I tak Milik pytany był o swojego ulubieńca z przeszłości, najlepszego obrońcę, przeciwko któremu grał czy atmosferę na stadionie Olympique Marsylia.

Jedno z dzieci zapytało nagle o Roberta Lewandowskiego. A konkretnie o to, czy Milik mógłby sprawić, by napastnik Bayernu Monachium dołączył do niego w klubie ze Stade Velodrome. - To będzie bardzo trudne, ale jego kontrakt wygasa za rok, więc spróbuję z nim porozmawiać. Po tym wywiadzie spytam go, czy nie zechciałby podpisać kontraktu w Marsylii. Może będę w stanie coś z tym zrobić - z uśmiechem odpowiedział Milik.

Milik nie zagrał w czterech ostatnich spotkaniach drużyny z Saint-Etienne (4:2) i Montpellier (2:0) w Ligue 1 i dwumeczu z PAOK-iem (2:1 i 1:0) w LKE. Wszystko przez kontuzję mięśnia dwugłowego uda, jakiej doznał w spotkaniu towarzyskim reprezentacji Polski ze Szkocją (1:1).

W obecnym sezonie Milik zagrał w 31 meczach, strzelił 20 goli i miał jedną asystę.