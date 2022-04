Hajto krytykuje Zielińskiego. "Musi się nauczyć, by cały czas truchtać"

Tomasz Hajto był gościem Romana Kołtonia na kanale Prawda Futbolu na YouTube. Dziennikarz i były reprezentant Polski dyskutowali m.in. o zbliżających się mistrzostwach świata, analizowali grę kadry i jej poszczególnych zawodników. W trakcie rozmowy Hajto kolejny raz krytycznie wypowiedział się na temat Piotra Zielińskiego.

Tomasz Hajto znowu krytykuje Zielińskiego. "Przełóż te swoje umiejętności Piotrek na mecz"

Ekspert jest rozczarowany grą pomocnika Napoli w barwach reprezentacji Polski. Hajto jest zdania, że Piotr Zieliński nie przekłada swoich umiejętności, które pokazuje w treningu na mecz. Jako przykład do naśladowania dla Polaka wskazał Emila Forsberga ze Szwecji, a także Kevina De Bruyne którzy cały czas pokazują się do gry na boisku i biorą na siebie ciężar rozgrywania piłki.

- Ja takich rzeczy oczekuję od Zielińskiego, dlatego, że on nie jeden raz już pokazał, że on to potrafi. Ma niesamowite wykończenie wewnętrzną częścią stopy, ma dobre dośrodkowanie, on ma lewą i prawą nogę. On ma wszystkie argumenty do tego, żeby zaraz po Robercie Lewandowskim był tym głównym rozgrywającym piłkarzem naszej reprezentacji - stwierdził Hajto.

- Powiedzmy sobie szczerze, na dzień dzisiejszy tak nie ma. Ja to mówię, nie żeby go krytykować, tylko bardziej jestem rozczarowany przełożeniem umiejętności, które ma na grę w reprezentacji - dodał.

- 28 lat, doświadczony zawodnik… Przełóż te swoje umiejętności Piotrek na mecz, które masz w treningu, które widziałem. Głowa, przede wszystkim pewność siebie. Cały czas trzeba na tej pozycji truchtać. On musi się nauczyć, by cały czas truchtać - zakończył.

Piotr Zieliński rozegrał do tej pory 68 meczów dla reprezentacji Polski. Strzelił w nich osiem goli. Ostatnie trafienie zanotował w wygranym przez Polaków 2:0 barażu o awans do mistrzostw świata ze Szwecją.

