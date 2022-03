Charyzmatyczny trener znów trafi do szpitala. "Niestety, ta choroba jest podstępna"

Trener Bolonii Sinisa Mihajlović znów trafi do szpitala po tym, jak ostatnie badania wykazały, że istnieje ryzyko nawrotu białaczki. - Tym razem nie zrobię wślizgu na przeciwniku, będę starał się tak zachowywać, by mieć go pod kontrolą - stwierdzil Serb na konferencji prasowej.

