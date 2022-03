Chce grać dla Polski, miał trafić do Chelsea. Wymarzony transfer ostatecznie zniweczony

Gabriel Slonina wdarł się przebojem do wyjściowego składu Chicago Fire, a teraz regularnie występuje między słupkami drużyny występującej w Major League Soccer. W polskich mediach o Sloninie zrobiło się głośno w momencie, gdy okazało się, że może reprezentować Polskę. Mocno o bramkarza walczą też Stany Zjednoczone, a Slonina otrzymał nawet powołania do seniorskiej kadry USA. - Wciąż nie zadecydowałem, którą kadrę ostatecznie będę reprezentował. Uwierz mi, to jest wciąż 50:50 - mówił Slonina w rozmowie z Jakubem Sewerynem, dziennikarzem Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Długa lista problemów Michniewicza. "Będziemy obserwować go z drżącym sercem"

Gabriel Slonina mógł trafić do zwycięzcy Ligi Mistrzów. Zaawansowane rozmowy

Włoski dziennikarz Fabrizio Romano ujawnił, że Gabriel Slonina był blisko przenosin do Chelsea. Klub pracował nad transferem na przełomie stycznia i lutego tego roku, kontaktując się zarówno z otoczeniem Sloniny, jak i Chicago Fire. - Ich plan na ten transfer był bardzo prosty. Chelsea chciała go pozyskać latem, a potem wypożyczyć do czerwca lub grudnia 2023 roku do Chicago - informował Romano. Teraz dalsze negocjacje nie są możliwe ze względu na sankcje wobec Romana Abramowicza oraz brak wyboru nowego właściciela.

Chicago Fire chciało zarobić na Gabrielu Sloninie około dziesięciu milionów euro, ale Chelsea była w stanie zapłacić maksymalnie sześć-siedem milionów. - Być może temat wróci po przyjściu nowego właściciela - dodaje Fabrizio Romano. Chelsea nie była jedynym klubem z Europy, który obserwował sytuację Gabriela Sloniny. Wcześniej media informowały m.in. o zainteresowaniu ze strony Arsenalu czy Juventusu, ale tam brakowało konkretnych ruchów.

Chicago Fire zakończył poprzedni sezon na 12. miejscu w Konferencji Wschodniej z 34 punktami i nie zagrał w play-offach. Teraz "Strażacy" rozpoczęli nowy sezon od dwóch zwycięstw i dwóch remisów, i puściło zaledwie jedną bramkę dzięki dobrej postawie Sloniny. Klub ze stanu Illnois zajmuje trzecie miejsce w Konferencji Wschodniej z ośmioma punktami i traci dwa punkty do prowadzącej Philadelphii Union.