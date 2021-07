Wielki transfer stanie się faktem! Mistrz Europy napisał list do kibiców

To on obronił ostatni rzut karny Euro 2020, dający mistrzostwo Europy Włochom. Gianluigi Donnarumma po świetnym turnieju na przełomie czerwca i lipca teraz ma zostać bohaterem jednego z transferów, który może wstrząsnąć obecnym rynkiem transferowym.

Hit! Odejście Donnarummy potwierdzone. Pisze do fanów Milanu

Gianluigi Donnarumma z końcem czerwca tego roku przestał być zawodnikiem Milanu. Reprezentant Włoch był przymierzany do transferu do Juventusu, natomiast Massimiliano Allegri jasno przekazał, że jego numerem jeden będzie Wojciech Szczęsny. W związku z tym z okazji skorzystało Paris Saint-Germain, które ma ściągnąć do siebie zawodnika. Francuscy dziennikarze z kolei stwierdzili, że taka decyzja klubu była zaskoczeniem dla kilku piłkarzy, w tym Neymara.

Teraz wcześniejsze informacje z Francji się potwierdzają. Donnarumma opublikował list do fanów AC Milan, w którym się z nimi pożegnał. "Ten klub na zawsze pozostanie w moim sercu. Decyzja o tym, żeby opuścić Milan, nie była łatwa, ale czasami trzeba spróbować czegoś innego" - napisał bramkarz.

Do tego włoski dziennikarz Fabrizio Romano specjalizujący się w tematyce transferów we wpisie na Twitterze wskazał, że "w tym tygodniu Donnarumma zostanie ogłoszony piłkarzem PSG".

Kto pierwszym bramkarzem w PSG? Francuskie media piszą o rywalizacji

Kilka dni temu francuskie media zdradziły także, że władze Paris Saint-Germain odbyły rozmowę z Keylorem Navasem, obecnie pierwszym bramkarzem drużyny, po której były piłkarz Realu Madryt zdecydował, że zostanie na następny sezon w Paryżu. Tym samym Kostarykanin ma walczyć o podstawowy skład z nowym konkurentem i na ten moment nie wiadomo, kto rozpocznie sezon między słupkami PSG.

Gianluigi Donnarumma ma podpisać kontrakt do końca czerwca 2026 roku i zarabiałby 12 milionów euro za sezon. Włoch zagrał w 48 spotkaniach w poprzednim sezonie, w których zanotował 15 czystych kont (z czego aż 14 z nich uzyskał w rozgrywkach ligowych). Keylor Navas z kolei zaliczył 16 meczów na zero z tyłu w Ligue 1.