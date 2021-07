Nagły zwrot akcji ws. Ronaldo? "Nachodzi moment prawdy". Rozmowy ruszyły

Wokół Cristiano Ronaldo narasta wiele sprzecznych informacji. Po odpadnięciu w 1/8 finału Euro 2020 z reprezentacją Portugalii po porażce 0:1 z Belgią, gwiazda Juventusu obecnie przebywa na urlopie. Włoskie media niemal codziennie przekazują nowe wiadomości dotyczące przyszłości piłkarza. Najnowsze wskazują, że Portugalczyk niekoniecznie zostanie w drużynie z Turynu.

Agent Ronaldo spotka się z władzami Juventusu, aby porozmawiać o przyszłości piłkarza. "Moment prawdy"

Jak poinformowało "Corriere dello Sport", agent Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, ma w najbliższych godzinach spotkać się z dwoma osoba z zarządu Juventusu, Maurizio Arrivabene i Federico Cherubinim, aby ustalić ostateczne stanowisko dotyczące przyszłości piłkarza. Co więcej, w ostatnich godzinach z Mendesem miało nawiązać kontakt PSG, które bardzo chciałoby, aby CR7 został ich zawodnikiem. "Nadchodzi moment prawdy dotyczący przyszłości Ronaldo w Juventusie" - czytamy na łamach włoskiego dziennika.

Wcześniej wydawało się, że Ronaldo jest bliższy pozostania w Turynie po tym, jak jego klubowy kolega Danilo wyjawił najbliższe plany Portugalczyka. - Posiadanie go w zespole jest dla nas ważne, bo zapewnia nam lawinę bramek. [...] Nadal będzie z nami w przyszłym sezonie - przyznał Danilo w rozmowie z "La Gazzetta dello Sport". Włoski dziennik informował również, że Ronaldo jest gotowy obniżyć zarobki, aby zostać w Juventusie do końca umowy. - Nie mamy sygnału od zawodnika i jego otoczenia, który mógłby sugerować transfer. Dla nas odgrywa kluczową rolę i cieszymy się, że mamy go w zespole - mówił niedawno dyrektor Juventusu Federico Cherubini, cytowany przez "LGdS".

Obecnie Ronaldo ma ważny kontrakt z Juventusem dom końca czerwca 2022 roku. Rocznie zarabia 31 mln euro netto. Portugalczyk w minionym sezonie zagrał łącznie w 44 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach dla Juventusu. Zdobył 36 bramek i zanotował cztery asysty. W lidze włoskiej Ronaldo strzelił 29 goli i został królem strzelców. Oprócz tego zdobył pięć bramek na Euro 2020 i jest liderem klasyfikacji strzelców całego turnieju. Tyle samo trafień ma na koncie Patrick Schick, ale czeski napastnik jest drugi ze względu na to, że ma mniej asyst od Ronaldo.