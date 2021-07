Oliver Giroud znalazł nowy klub. Zostały testy medyczne. Odchodzi z Chelsea

Chelsea skorzystała z zapisu w kontrakcie Oliviera Giroud i jednostronnie przedłużyła go o rok, o czym poinformowała na początku czerwca. Włoskie media od samego początku były przekonane, że taka decyzja zdobywcy Ligi Mistrzów ma mu pozwolić cokolwiek zarobić na swoim napastniku. Chelsea była zdeterminowana, aby sprzedać Francuza do klubu spoza Premier League. Teraz wiele wskazuje na to, że temat transferu Giroud do Milanu zmierza ku końcowi.

REKLAMA

Zobacz wideo Zidane za Deschampsa? "Być może będzie trzęsienie ziemi"

Media: Olivier Giroud zostanie piłkarzem Milanu. W przyszłym tygodniu testy medyczne

Jak informuje włoski dziennikarz Gianluca Di Marzio, Olivier Giroud zostanie nowym piłkarzem Milanu. Chelsea otrzyma za niego dwa miliony euro (milion euro podstawy plus milion euro bonusów), natomiast zawodnik podpisze dwuletni kontrakt, dzięki któremu zarobi 3,5 miliona euro za sezon. Giroud obecnie przebywa na wakacjach po Euro 2020, natomiast w przyszłym tygodniu pojawi się w Mediolanie.

Reprezentant Francji w najbliższy poniedziałek ma przejść obligatoryjne testy medyczne, po których złoży podpis pod dwuletnim kontraktem. Napastnik jest zatem czwartym transferem Milanu w obecnym oknie. Wcześniej klub wykupił Fikayo Tomoriego z Chelsea oraz Sandro Tonaliego z Brescii i sprowadził Mike’a Maignana z Lille za 13 milionów euro.

Olivier Giroud zagrał w 31 spotkaniach w barwach Chelsea w minionym sezonie, licząc wszystkie rozgrywki. Napastnik zdobył w nich 11 bramek, z czego aż sześć z nich strzelił w Lidze Mistrzów, zostając najlepszym strzelcem swojego zespołu. Giroud trafił do Chelsea w styczniu 2018 roku za 17 milionów euro z Arsenalu na osobistą prośbę trenera Antonio Conte.