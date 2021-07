Jose Mourinho dał szansę wielkiemu polskiemu talentowi

Nicola Zalewski ma za sobą bardzo dobry sezon w barwach Primavery Romy. Młodzieżowy reprezentant Polski zdobył 10 bramek i zanotował osiem asyst w 25 meczach drużyny do lat 19. Zalewski otrzymał też szansę gry w Lidze Europy oraz Serie A od trenera Paulo Fonseki, a w meczu z Crotone (5:0) zanotował asystę przy bramce Borjy Mayorala. Teraz talent Polaka dostrzegł Jose Mourinho.

Jose Mourinho daje szansę Nikoli Zalewskiemu. Polak w kadrze pierwszego zespołu na przedsezonowe zgrupowanie

AS Roma ogłosiła w miniony czwartek kadrę 27 zawodników powołanych przez Jose Mourinho na pierwsze przedsezonowe zgrupowanie w centrum treningowym Trigoria. Portugalczyk postanowił docenić dziewięciu piłkarzy z Primavery i w tym gronie znalazł się Nicola Zalewski. W trakcie zgrupowania Roma zagra cztery mecze towarzyskie, odpowiednio z Montecatini (15 lipca), Ternaną (18 lipca), Triestiną (21 lipca) oraz węgierskim Debreceni VSC (25 lipca).

Decyzją trenera w kadrze nie znaleźli się tacy piłkarze, jak Justin Kluivert, Pedro, Steven N’Zonzi, Davide Santon czy Javier Pastore. To właśnie na ich absencji skorzystał wychowanek Giallorossich, który będzie walczył o awans do pierwszego zespołu. Kontrakt Zalewskiego z Romą jest ważny do końca czerwca 2024 roku.

Reprezentant Polski do lat 20 cieszy się sporym zainteresowaniem wśród klubów w najwyższych klasach rozgrywkowych we Włoszech. Kilkanaście miesięcy temu o Zalewskiego pytało Sassuolo, natomiast w ostatnich dniach piłkarz jest przymierzany do Sampdorii. Pomocnik miałby być częścią transakcji związanej z Mikkelem Damsgaardem i występowałby w Genui na zasadzie rocznego wypożyczenia.