Andrea Pirlo na wylocie z Juventusu. Jest trzech kandydatów na jego miesce

Andrea Pirlo jest trenerem pierwszej drużyny Juventusu od sierpnia 2020 roku. Wcześniej krótko prowadził drużynę rezerw. Zastąpił na stanowisku zwolnionego pomimo zdobycia mistrzostwa Maurizio Sarriego. Jeszcze podczas kariery piłkarskiej występował w barwach Juventusu. Rozegrał w Turynie 164 mecze, w których zdobył 19 bramek i zaliczył 38 asyst.

Kariera trenerska Andrei Pirlo nie wygląda jak na razie tak dobrze jak ta piłkarska. Drużyna z Turynu pod jego wodzą mocno zawodzi w tym sezonie. Szczególnie w ostatnim czasie. Niedawno odpadli z Ligi Mistrzów po fatalnym w ich wykonaniu dwumeczu z FC Porto w 1/8 finału. Dodatkowo wszystko wskazuje na to, że po raz pierwszy od dziewięciu lat nie zdobędą scudetto. Na ten moment zajmują 3. miejsce w tabeli Serie A z aż 10 punktami straty do prowadzącego Interu Mediolan, a do końca sezonu pozostało im 11 spotkań. Patrząc na formę mediolańczyków, może być ciężko ich dogonić. Jedyną szansą na trofeum w tym sezonie może być dla Juventusu Puchar Włoch. 19 maja podopieczni Andrei Pirlo zmierzą się w finale tych rozgrywek z Atalantą.

Z powodu kiepskich wyników media we Włoszech głośno spekulują na temat przyszłości Pirlo. Dziennik "La Reppublica" donosi, że kibicom marzy się któraś z trenerskich gwiazd pokroju Juergena Kloppa czy Pepa Guardioli, ale klubu zwyczajnie na nich nie stać. Nie wiadomo także czy któryś z nich byłby zainteresowany przeprowadzką do Turynu. Z tego powodu zarząd Juventusu bierze pod uwagę zatrudnienie tylko któregoś z trenerów z Serie A. Na krótkiej liście znajdują się trzy nazwiska: Gian Piero Gasperini, Luciano Spaletti oraz Simone Inzaghi. Spośród tego grona tylko Spaletti pozostaje bez pracy. Gasperini jest trenerem Atalanty, a Inzaghi trenerem Lazio. Pojawiały się także informacje o tym, że możliwy jest także powrót do klubu Massimiliano Allegriego, ale wydaje się to raczej mało prawdopodobne z powodu kiepskich relacji Włocha z dyrektorami Pavlem Nedvedem i Fabio Paraticim.

