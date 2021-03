Piotr Zieliński zachwycił włoskich dziennikarzy! "Rywale nie byli w stanie go zatrzymać"

Piotr Zieliński tym razem nie polepszył swojego dorobku bramek i asyst, choć miał ku temu szansę w 24. minucie. Po błędzie Romy w rozegraniu dostał piłkę z lewej strony pola karnego i uderzył w kierunku dalszego słupka. Piłka poleciała jednak obok słupka bramki rywala.

REKLAMA

Napoli wygrywa w hicie kolejki! Setny gol Mertensa. Pierwszy przepiękny

Zobacz wideo Piotr Zieliński zachwycił Włochów. "Co za podanie. Złota asysta!" [ELEVEN SPORTS]

Zieliński rozegrał bardzo dobry mecz, ale wieczór należał do Driesa Mertensa. W 27. minucie zawodnik Napoli popisał się pięknym, mocnym strzałem z rzutu wolnego, po faulu na Zielińskim, z ponad 20 metrów, wyprowadzając swój zespół na prowadzenie. Zaledwie siedem minut później Belg zdobył drugą bramkę. Piłka po długim podaniu w pole karne Romy spadła na głowę Matteo Politano, który dograł ją do Mertensa. Dla niego była to już 100. bramka zdobyta w Serie A.

Włoskie media zachwycone Piotrem Zielińskim

Włoskie media zachwycają się grą Zielińskiego, podkreślając, że cały czas był aktywny w ofensywie. "La Gazzetta dello Sport" uznała, że polski pomocnik zasłużył na "7,5" (w skali 1-10). - Był nie do złapania - ocenili włoscy dziennikarze. - Rywale nie byli w stanie go zatrzymać. Świetnie grał w linii z Insigne, dzielił formacje Romy i wielokrotnie posyłał świetne piłki, dzięki którym Napoli miało wiele okazji - ocenili z kolei dziennikarze tuttonapoli.net, którzy także ocenili Zielińskiego na "7,5".

Włosi pastwią się nad Juventusem po kompromitacji. "Abdykacja". Trzech winnych klęski

Nieco niższą ocenę Polakowi przyznali dziennikarze goal.com, którzy ocenili go na "7". - Świetnie się poruszał po boisku. To fantastyczne, gdy wywalczysz rzut rożny, po którym padnie gol - ocenił z kolei Eurosport, którzy także przyznali "7". - Zawsze znalazł miejsce, by zranić rywala - określili dziennikarze calciomercato.it, którzy przyznali tę samą notę, dodając, że Zieliński jest bardzo blisko od zagrania swojego najlepszego sezonu w Serie A.

Dzięki tej wygranej Napoli wskoczyło na piąte miejsce w tabeli Serie A, wyprzedzając właśnie Romę. Do miejsca czwartego, zajmowanego przez Atalantę i premiowanego awansem do Ligi Mistrzów, drużynie Zielińskiego brakuje dwóch punktów. Mają oni jednak jeszcze jeden mecz zaległy. Po przerwie na kadrę zmierzą się z Crotone.