Przyszłość Cristiano Ronaldo wyjaśniona! Dyrektor sportowy Juventusu ogłosił decyzję

Dyskusja wokół przyszłości Cristiano Ronaldo trwa od kilku tygodni, choć po przegranej w Lidze Mistrzów znacznie się nasiliła. Zagraniczne media spekulowały o sensacyjnym powrocie Portugalczyka do Realu Madryt, jednak władze Juventusu mają zdecydowanie odmienny punkt widzenia. Już w połowie marca Fabio Paratici mówił, że 36-latek jest przyszłością klubu. Po kilkunastu dniach potwierdził swoje słowa.

Zobacz wideo Cristiano Ronaldo strzelił hat-tricka w 32 minuty i odpowiedział krytykom [ELEVEN SPORTS]

Fabio Paratici postawił na swoim. "Cristiano Ronaldo zostanie w naszym klubie"

- To mnie śmieszy. W całej mojej karierze nie sądziłem, że kiedykolwiek będę świadkiem takiej debaty o Cristiano Ronaldo. Dorastałem w małym mieście, w barach i na parafiach odbywały się podobne dyskusje o [Roberto] Baggio czy [Sandro] Mazzoli. Nigdy nie pomyślałbym, że to samo usłyszę o Ronaldo teraz. Jest najlepszym strzelcem Serie A. Pięć razy wygrał Złotą Piłkę. To przywilej mieć go w swojej drużynie. Bez wątpliwości jest przyszłością Juventusu - mówił niedawno Fabio Paratici w rozmowie ze "Sky Sport Italia".

Ostatni wywiad dyrektora sportowego Juventusu nie pozostawia złudzeń. Cristiano Ronaldo będzie zawodnikiem mistrza Włoch. - Jest najlepszym piłkarzem na świecie i zostanie w naszym klubie - skwitował Paratici. Dziennikarze ponownie poruszyli temat przyszłości Portugalczyka po przegranej w ostatniej kolejce Serie A z Benevento 0:1.

- Stworzyliśmy projekt, który kontynuujemy od poprzedniego sezonu i jeden mecz nie zmieni naszego punktu widzenia czy strategii. Będziemy kontynuować naszą pracę i jesteśmy zadowoleni z tego, co udało nam się osiągnąć - komentuje działacz Juventusu.

Jedynego gola w ostatnim meczu Juventusu z Benevento w 69. minucie spotkania strzelił Adolfo Gaich. Jest to czwarta porażka piłkarzy Andrei Pirlo w tym sezonie Serie A, co znacznie utrudnia walkę zespołu o mistrzostwo Włoch. Obecnie Juve znajduje się na 3. miejscu w tabeli ze stratą 10 punktów do lidera - Interu Mediolan oraz czterech do drugiego Milanu.