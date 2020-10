Zlatan Ibrahimović pobił rekord! Potrzebował 60 sekund. Mistrz

Sześć goli, dwa karne i masa kontrowersji - to idealne podsumowanie poniedziałkowego meczu AC Milan z AS Romą (3:3), w którym Zlatan Ibrahimović strzelił dwa gole. W meczu 5. kolejki Serie A 39-latek pierwszą bramkę zdobył zaledwie minutę po rozpoczęciu spotkania. Jak wyliczają statystycy "OptaPaolo", był to najszybciej strzelony gol przez napastnika AC Milan. Możecie go obejrzeć tutaj:

1:48 - Zlatan Ibrahimović strzelił przeciwko Romie swojego najszybszego gola (1 minuta i 48 sekunda) w brawach AC Milan, w Serie A

- napisano w mediach społecznościowych.

Zlatan Ibrahimović pobił swój własny rekord

Dwa gole w ostatnim meczu z AS Romą pozwoliły zająć Zlatanowi Ibrahimoviciowi pozycję lidera w klasyfikacji strzelców. Obecnie napastnik AC Milan ma na swoim koncie sześć goli w trzech meczach. W ostatnich dwóch meczach były reprezentant Szwecji strzelił cztery bramki. Dwie z nich w wygranych derbach Mediolanu (2:1).

W mediach społecznościowych Zlatan Ibrahimović dodał zdjęcie z poniedziałkowego meczu, które zatytułował jedynie krótkim: "Pasja". Kilka dni temu opublikował wpis, w którym odpowiedział na słowa Romelu Lukaku, który po poprzednim meczu Interu Mediolan z AC Milan napisał, że miasto ma nowego króla.

Obecnie AC Milan pozostaje liderem Serie A z 13 punktami na koncie oraz bilansem czterech wygranych i jednego remisu. Następnym rywalem zespołu Stefano Pioliego będzie Sparta Praga, z którą AC Milan zmierzy się w najbliższy czwartek w ramach 2. kolejki fazy grupowej Ligi Europy.