Polacy z najlepszym graczem na świecie grają na ME! Kiedy mecze? [TERMINARZ]

Socca - tak nazywana jest zyskująca coraz większą popularność odmiana piłki nożnej, w której rywalizują sześcioosobowe drużyny, a mecze trwają po 40 minut. Dyscyplina święci też wielkie sukcesy w Polsce. W zeszłym roku nasza reprezentacja dotarła do ćwierćfinału mistrzostw świata w Omanie, a nasz zawodnik Norbert Jaszczak został królem strzelców imprezy. Teraz Polacy mają szanse poprawić ten wynik na mistrzostwach Europy.

REKLAMA

Zobacz wideo Piotr Kędzierski mógł zostać wędkarzem. Co nie wyszło? "Przeczytałem jedno zdanie i oddałem wędkę"

Polacy rozpoczynają mistrzostwa Europy. Transmisje na Sport.pl

Turniej EuroCup 2025 z udziałem 22 reprezentacji narodowych rozpocznie się już w tę środę 4 czerwca w stolicy Mołdawii Kiszyniowie. Polacy trafili do grupy C razem z Serbią, Włochami i Ukrainą, z którymi rywalizować będziemy przez trzy kolejne dni. Na początek czeka nas mecz z Serbami, który odbędzie się w o godz. 16:00. Awans do 1/8 finału przysługiwać będzie trzem najlepszym ekipom.

Mecze Polaków na mistrzostwach Europy:

środa, 4.06, 16:00: Polska - Serbia

czwartek, 5.06, 16:00: Polska - Włochy

piątek, 6.06, 15:00: Polska - Ukraina

Na turniej do Kiszyniowa trener Klaudiusz Hirsch powołał 14 zawodników. Największą gwiazdą naszej ekipy będzie wspomniany Norbert Jaszczak. Zawodnik BJM Kraków jest nie tylko najskuteczniejszym strzelcem ostatniego mundialu, ale też Ligi Mistrzów i najlepszym zawodnikiem świata. Za miniony sezon Międzynarodowa Federacja Socca (ISF) uhonorowała go tytułem "Socca Hero" - odpowiednikiem Złotej Piłki.

Skład reprezentacji Polski na ME w socca:

Bramkarze: Paweł Grzywa, Krystian Stanecki

Zawodnicy z pola: Krystian Nowakowski, Miłosz Nowakowski, Błażej Telichowski, Bartłomiej Dębicki, Karol Bienias, Norbert Jaszczak, Bartłomiej Piórkowski, Krzysztof Elsner, Dawid Linca, Jakub Hat, Radosław Łepski, Kamil Kucharski

Transmisje na żywo z meczów Polaków na mistrzostw Europy w socca będzie można śledzić na naszej stronie internetowej Sport.pl.