Dwa kluby chcą Karola Linettego. Sampdoria odrzuciła warunki Polaka

Karol Linetty może odejść z Sampdorii Genua - informował portal calciomercato.com. Polak kilka miesięcy temu nie chciał odchodzić, by nie opuszczać Sampdorii walczącej o utrzymanie w Serie A. Latem może to się jednak zmienić. Jego obecny klubwycenił go na 11 mln euro.

Włoski portal Tuttosport informuje, że Linetty próbował porozumieć się z Sampdorią w sprawie przedłużenia kontraktu wygasającego 30 czerwca 2021 roku. Klub nie przystał jednak na podwyżkę pensji do ok. miliona euro rocznie, a rozmowy zostały przełożone na czas po zakończeniu rywalizacji w obecnym sezonie. Tymczasem zainteresowanie Polakiem wykazały Torino i Fiorentina.

W tym sezonie ligi włoskiej polski pomocnik zagrał w 17 spotkaniach. Ma na koncie dwa gole i trzy asysty. Występował też jako kapitan drużyny. Ma ważny kontrakt w Genui do czerwca przyszłego roku. Sampdoria z 26 punktami jest na 16. miejscu w lidze. Torino jest pozycję wyżej i ma punkt przewagi.

