Gwiazdor Barcelony kuszony przez szejków. Dyrektor mówi tak, że jaśniej się nie da

Frenkie de Jong w tym sezonie przegrywa rywalizację o miejsce w składzie FC Barcelony. A że jest jednym z najlepiej zarabiających piłkarzy, to nie brakuje spekulacji na temat jego odejścia, choćby do Arabii Saudyjskiej. W wywiadzie dla radia COPE do sprawy odniósł się Ramon Planes, dyrektor sportowy Al-Ittihad. - Takie rozmowy są częste - przyznał.

