Zwrot akcji ws. gwiazdy Barcelony! "Miał wspomnieć w szatni"

Frenkie de Jong ma ważny kontrakt z FC Barceloną do końca przyszłego sezonu. Kiedy wrócił jesienią po kontuzji, spodziewał się, że od razu dostanie miejsce w pierwszym składzie. Tymczasem w lidze tylko dwa razy zaczynał od pierwszej minuty, przeważnie wchodził z ławki. Holender nie był zadowolony ze swojej pozycji, miał poważnie rozważać odejście z Barcelony w tym roku.

Nagły zwrot ws. gwiazdy Barcelony

Nagle Holender został zdegradowany z pozycji jednego z liderów Barcelony do roli zmiennika dla młodych wychowanków "Blaugrany", którzy czarują w środku pola, czyli dla Pedriego, Gaviego i Marka Casado. A przecież wciąż jest jednym z kapitanów. Trudno było mu zaakceptować fakt, że wraz z przyjściem Hansiego Flicka nieco zmieniła się hierarchia i musi intensywnie pracować na treningach na uznanie trenera.

Kibice także nie byli zadowoleni z jego postawy na boisku. De Jong ma jedną z najwyższych pensji w zespole, ale swoją grą sprawiał wrażenie, że nie zasługuje na wielkie pieniądze.

Sytuacja miała sprawić, że De Jong zaczął zastanawiać się nad opuszczeniem stolicy Katalonii. Jego agenci promowali go m.in. w Arabii Saudyjskiej, łączono go także z klubami Premier League i Borussią Dortmund. Poza tym władze Barcelony stawiały ultimatum - albo uda się osiągnąć porozumienie ws. przedłużenia umowy, albo piłkarz ląduje na liście transferowej.

Ale ostatnie kilka występów de Jonga pozwalało wierzyć, że wciąż może się przydać Barcelonie. W meczu z Valencią zdobył bramkę, miał wpływ na wygraną w szalonym starciu z Benfiką Lizbona. On sam wyczuł, że gra lepiej niż jesienią. Poprawiła się atmosfera wokół niego. To miało skłonić pomocnika do zmiany zdania, o czym informują hiszpańskie media.

Według "Mundo Deportivo" Holender nastawia się dzisiaj na przedłużenie umowy z Barceloną. O swojej chęci pozostania na dłużej w zespole powiedział reszcie szatni, na co ta miała zareagować pozytywnie. Wieści dotarły też do władz "Blaugrany". Podchodzą do niej z optymizmem, ale nie czują, że mogą otworzyć szampana.

Zdaniem katalońskiej gazety klub chce poczekać do końca sezonu z ostateczną ofertą przedłużenia kontraktu. Dużo będzie zależeć od dyspozycji de Jonga, będzie obserwowany przez działaczy.

"Frenkie de Jong jest teraz bardziej otwarty na przedłużenie umowy z FC Barceloną. Miał nawet wspomnieć o tym w szatni. Klub jest zadowolony z takiej narracji, ale też nadal jest ostrożny. Poczeka do końca sezonu, aby zobaczyć, jak Holender poradzi sobie w pozostałej części sezonu i dopiero wtedy zapadnie decyzja, co dalej. Wszystko na podstawie jego dyspozycji" - czytamy.

Frenkie de Jong jest wyceniany przez Transfermarkt na kwotę 45 mln euro.

Z Barcelony płyną też dobre wieści odnośnie do przyszłości innych pomocników. W tym tygodniu ma dojść do podpisania nowej umowy z Pedrim. Udało się też osiągnąć porozumienie z Gavim, który ma podpisać kontrakt do końca czerwca 2031 r., a klauzula wykupu ma wynosić u niego aż miliard euro. On też ma złożyć podpis w tym tygodniu.