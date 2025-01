Lewandowski strzela w historycznym meczu! Co za otwarcie 2025 roku

4 styczeń 2025 r. - to data, która w ostatnich dniach została zaznaczona na czerwono przez polskich kibiców. Nie tylko ze względu na fakt, że to data pierwszego meczu Barcelony w nowym roku. Także z powodu, że ten termin oznaczał debiut Wojciecha Szczęsnego w barwach Barcelony. Minęły dokładnie 94 dni od momentu podpisania rocznego kontraktu z klubem a debiutem Polaka w nowym zespole. Mimo faktu, że do samego końca Hansi Flick nie chciał potwierdzić tej informacji, nawet na przedmeczowej konferencji prasowej.

Rywalem Barcelony w trzeciej rundzie Pucharu Króla było czwartoligowe Barbastro. Oba zespoły grały przeciwko sobie w sezonie 23/24. Wtedy Barcelona wygrała 3:2 po golach Fermina Lopeza, Raphinhi i Roberta Lewandowskiego. W trzeciej minucie doliczonego czasu gry Barbastro strzeliło gola na 2:3, ale już nie zdążyło doprowadzić do remisu.

Mimo gorszej dyspozycji Barcelony od 10 listopada 2024 r., głównie licząc rozgrywki ligowe, to ciężko było zakładać, by czwartoligowiec sprawił niespodziankę.

Robert Lewandowski z pierwszym golem w 2025 roku. Ależ to zrobił

To była 31. minuta spotkania w Pucharze Króla. Pablo Torre dośrodkował piłkę z prawej strony boiska w pole karne Barbastro. Tam najwyżej wyskoczył Robert Lewandowski i uderzył piłkę głową. Piłka odbiła się jeszcze od jednego z obrońców rywali, ale wpadła do bramki czwartoligowca. Barcelona prowadziła zatem 2:0. Wcześniej, bo w 21. minucie, do bramki przeciwnika trafił Eric Garcia. Takim wynikiem zakończyła się też pierwsza połowa tego spotkania.

Spotkania, które jest niewątpliwie historyczne dla Barcelony, ponieważ po raz pierwszy w wyjściowym składzie znalazło się dwóch polskich piłkarzy. Poza Robertem Lewandowskim Hansi Flick postawił na Wojciecha Szczęsnego między słupkami. Dla Szczęsnego to debiut w barwach Barcelony po 94 dniach od podpisania kontraktu. Po raz pierwszy w tym sezonie Inaki Pena pojawił się na ławce rezerwowych.

W drugiej połowie Lewandowski trafił po raz drugi po tym, jak wykorzystał sytuację sam na sam, a jeden z rywali złamał linię spalonego. Barcelona wygrała 4:0, a decydującego gola strzelił Pablo Torre.

