Sebastian Szymański na wylocie z Fenerbahce. Transfer coraz bliżej

W lipcu 2023 roku Sebastian Szymański uwolnił się od Dynama Moskwa i przeniósł się do Fenerbahce. Polski pomocnik przebojem wdarł się do składu Fenerbahce i skradł serca kibiców. W pierwszym sezonie zdobył 13 bramek i dołożył do tego 19 asyst. To sprawiło, że wiele europejskich drużyn zainteresowało się usługami 25-latka.

Sebastian Szymański jest łakomym kąskiem na rynku transferowym

Choć aktualny sezon nie jest w jego wykonaniu aż tak imponujący, bo strzelił zaledwie dwa gole i zanotował pięć asyst, to zainteresowanie Sebastianem Szymańskim się nie zmniejszyło. Swego czasu łączono go m.in. z Tottenhamem czy... Freiburgiem. Niemiecki klub miał zaproponować Fenerbahce 15 milionów euro, ale władze klubu miały odpowiedzieć, że najpierw chce się rozejrzeć za ewentualnym zastępstwem.

Na te doniesienia zareagował Mateusz Borek. - Jeśli my słyszymy od dawna o potencjalnym transferze Sebastiana i przewinęły się nazwy Manchester United, Sporting, Napoli, Fiorentina, a z samej Bundesligi Lipsk i Bayer Leverkusen, to z całym szacunkiem dla Freiburga, ja mówię "nie". To jest klub mogący powalczyć o Ligę Konferencji, o Ligę Europy. Ale nie na Top 4 Bundesligi. Ja wiem, że Szymański ma gorszy sezon. Ale jak oglądałem Fenerbahce 2-3 pełne mecze przez ostatnie dwa miesiące, to on tam był motorem napędowym, nawet bez liczb. Nie dziwię się, że Mourinho powiedział, że chce mieć trzech Szymańskich - wyznał.

Klub z Serie A chce Polaka

Teraz tureckie media aż huczą od doniesień, że Jose Mourinho miałby ruszyć po Andersona Taliscę, który jest zawodnikiem Al-Nassr. Zdaniem takvim.com kluby jak na razie nie mogą się jednak dogadać w kwestii tego, jaki procent wynagrodzenia miałoby opłacać Fenerbahce. W przypadku zakontraktowania Brazylijczyka klub mógłby bez żalu pożegnać Sebastiana Szymańskiego.

Najnowsze informacje nt. sytuacji Sebastiana Szymańskiego przekazał serwis star.com.tr. Według ich ustaleń, ruch w kierunku pozyskania Polaka wykonała Fiorentina. Klub Serie A chce sfinalizować tę operację już w styczniu. Tureckie media donoszą, że Fenerbahce interesują oferty opiewające na 20 mln euro. Jeśli propozycja będzie mniejsza, klub nawet się nad nią nie pochyli.

Przygodę z dorosłą piłką Sebastian Szymański rozpoczął w Legii Warszawa. Stamtąd trafił do Dynama Moskwa, z którego w 2022 roku musiał "uciekać" po wybuchu wojny w Ukrainie. Polak udał się na wypożyczenie do Feyenoordu. Holendrzy nie byli w stanie go wykupić, ale jego dobre występy zachęciły do tego Fenerbahce, gdzie gra do teraz.