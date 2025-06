Rezende bez wątpienia jest jednym z najlepszych szkoleniowców w historii siatkówki, a wielu kibiców powiedziałoby, że po prostu - najlepszym. W końcu jako selekcjoner Brazylii w latach 2001-2017 zdobył dwa złote i dwa srebrne medale igrzysk olimpijskich, nie wyliczając już innych sukcesów. Do prowadzenia kadry własnego powrócił w 2023 roku, jednak drugie podejście na razie nie przyniosło sukcesów.

Rezende o swoich zawodnikach: "Niektórzy nigdy nie grali na tym poziomie"

To może się zmienić podczas tegorocznych rozgrywek Ligi Narodów, w których Brazylia rozkręciła się na dobre. Choć w pierwszym tygodniu zmagań Canarinhos męczyli się w niektórych spotkaniach z łatwymi rywalami, to w drugim ich forma wzrosła, czego dowodem jest ich sobotni triumf 3:2 nad Włochami.

-Niektórzy zawodnicy nigdy nie grali na tym poziomie gry, na przykład Lukas Bergman i Judson, obaj posiadają niewielkie doświadczenie. Myślę, że Maique jest taki sam. Uważam, że to był dla nich doskonały test. Dzisiejsze zwycięstwo nas cieszy, ale teraz musimy myśleć o jutrze - powiedział Rezende, cytowany przez portal olimpiadatododia.com.br.

Kolejny wielki sprawdzian Brazylii w meczu na szczycie

W niedzielę o godzinie 23:00 polskiego czasu, podopieczni Rezende staną do boju z Polską. Biało-Czerwoni są liderami tabeli Ligi Narodów, w której posiadają bilans meczów 6-1, a także 18 punktów. Jedyną porażkę ponieśli z rąk Włochów, więc w starciu z ich pogromcami z pewnością będą musieli mieć się na baczności.

Z kolei Brazylijczycy legitymują się takim samym bilansem spotkań, ale przełożył on się na 17 "oczek" w tabeli. Obie kadry zajmują dwa pierwsze miejsca w zestawieniu, więc będzie to prawdziwy mecz na szczycie.

- Rozegranie jeszcze lepszego meczu z Polską będzie kolejnym krokiem w kierunku naszego pierwszego celu w sezonie, którym jest dotarcie do Chin, czyli awans do finałów Ligi Narodów, a tam - walka o coś więcej. Ale na razie skupiamy się na tym, by zwycięstwo nad Polską przybliżyłoby nas do tego celu - powiedział Rezende.