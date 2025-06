Trzęsienie w Barcelonie! Zrobią tak, by zabolało ter Stegena

Marc-Andre Ter Stegen jeszcze rok temu miał w FC Barcelonie bardzo mocną pozycję. Od tamtego czasu kapitan drużyny Hansiego Flicka doznał jednak poważnej kontuzji i został zdetronizowany przez Wojciecha Szczęsnego, który pełnił funkcję podstawowego golkipera, nawet kiedy Niemiec wrócił już do gry. Teraz natomiast Duma Katalonii ma w składzie bramkarza zarówno na bliższą, jak i dalszą przyszłość, czyli nowo pozyskanego 24-letniego Joana Garcię. Tym samym dla reprezentanta Niemiec zaczęło brakować w Barcelonie miejsca.

REKLAMA

Zobacz wideo Kobiety chcą zarabiać tyle samo co mężczyźni? Moura Pietrzak: Potrzebujemy dobrego wynagrodzenia, by móc po prostu grać

Marc-Andre Ter Stegen odejdzie z Barcelony? Kluczowa decyzja Flicka

Według hiszpańskich mediów, Ter Stegen nie będzie w przyszłym sezonie pełnił funkcji ani pierwszego, ani nawet drugiego bramkarza. Z tego względu jest namawiany do odejścia z klubu, tylko że zwyczajnie nie chce tego robić. Niemiecki golkiper ma bowiem wierzyć, że może wygrać rywalizację zarówno z Garcią, jak i Szczęsnym, a na dodatek świetnie czuje się w Barcelonie.

W sprawie 33-letniego bramkarza pojawiły się jednak być może przełomowe wieści. Fernando Polo informuje, że Duma Katalonii może zabrać Niemcowi funkcję kapitana, co doprowadziłoby do finalnego "wypchania" go z klubu. "Głosy z klubu namawiają Flicka do odebrania Ter Stegenowi opaski kapitańskiej i przekazania jej innemu zawodnikowi. Flick mógłby obrać podobny kierunek co Guardiola w City, wybierając kapitana sam, zamiast poprzez głosowanie" - przekazał hiszpański dziennikarz, cytowany przez profil BarcaNotes na "X".

ZOBACZ TEŻ: Wojna totalna między Ter Stegenem i Barceloną. "Ogromny gniew"

Marc-Andre Ter Stegen do FC Barcelony trafił w 2014 roku z Borussii Mönchengladbach. Od tamtego czasu rozegrał w jej barwach 291 meczów.