Sensacyjne doniesienia ws. Daniego Olmo. Chce go klub Polaka

FC Barcelona przegrała batalię o rejestrację Daniego Olmo i Pau Victora. Oznacza to, że ten pierwszy z wymienionych na mocy zapisów kontraktowych, może za darmo opuścić Dumę Katalonii i znaleźć nowy klub.

FC Barcelona ma problem. Przyszłość Daniego Olmo pod znakiem zapytania

W sobotę 4 stycznia hiszpańskie media obwieściły porażkę Joana Laporty, który niedawno zapewniał, że wszystko skończy się pomyślnie dla jego klubu i zawodników. Marca napisała: "To już koniec: LaLiga i RFEF odmawiają rejestracji Daniego Olmo i Pau Víctora" - czytamy.

Mimo to Barca nie zamierza składać broni, bo dziennikarz Toni Juanmarti napisał w serwisie X, iż Barca zwróciła się bezpośrednio do CSD (Wyższej Rady Sportu - przyp. red.) w celu uzyskania środków zapobiegawczych dla Olmo i Víctora oraz zapewniła, że nie będzie się więcej wypowiadać na ten temat, dopóki sprawa nie zostanie rozwiązana.

Sensacyjny kandydat do "przejęcia" Daniego Olmo

Choć - według umów - Dani Olmo jest wolnym zawodnikiem od czterech dni, wciąż trenuje z Blaugraną. Mimo to duże kluby już monitorują sytuację Hiszpana i chcą wykorzystać ją na swoją korzyść. Serwis footboom1.com wymienił, że pomocnikiem interesują się: Manchester City, Manchester United, Arsenal, Bayern Monachium, PSG i Atletico Madryt.

Teraz pojawił się sensacyjny kandydat do "przejęcia" wolnej gwiazdy Barcelony. Tureckie media informują, że Jose Mourinho wyraził zainteresowanie Danim Olmo. "Zgodnie z doniesieniami Yeni Asir, Dani Olmo jest pierwszy w kolejce do wzmocnienia na pozycji numer 10 zespołu" - czytamy w artykule takvim.com.tr.

Zaskakująca alternatywa dla Hiszpana

Portugalskiemu szkoleniowcowi ma zależeć na efektownych transferach, które przybliżą jego drużynę do tytułu mistrzowskiego. Oprócz Daniego Olmo na liście życzeń Jose Mourinho - według tureckich mediów - miał znaleźć się także Kevin de Bruyne, któremu wygasa kontrakt z Manchesterem City.

Dani Olmo przeniósł się przed sezonem do FC Barcelony. Hiszpan rozegrał do tej pory 15 meczów, w których strzelił sześć goli i dołożył jedną asystę. W ostatnim czasie mówi się, że do klubu ma trafić Anderson Talisca, co sprawi, że z zespołem będzie mógł pożegnać się Sebastian Szymański. Aktualnie Fenerbahce plasuje się na drugim miejscu z dorobkiem 36 punktów. Lepsi od nich są tylko odwieczni rywale z Galatasaray.