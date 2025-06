Łzy Świątek przed Wimbledonem. "To zupełnie niepotrzebne"

Iga Świątek ma za sobą próbę generalną przed wielkoszlemowym Wimbledonem. Polka dotarła do finału turnieju WTA w Bad Homburgu, ale w nim przegrała 4:6, 5:7 z Amerykanką Jessicą Pegulą. "Jestem dumna z pracy, którą wykonaliśmy w ostatnich tygodniach, aby się rozwinąć i podjąć kolejne kroki. Ten codzienny wysiłek i zaangażowanie z dużą ilością odwagi i zabawy prowadzą do świetnego wyniku, który sprawia, że z satysfakcją i determinacją jadę na Wimbledon" - pisze Świątek w poście na Instagramie, podsumowując swój występ w Bad Homburgu.

To Świątek musi poprawić na Wimbledonie. "Parę rzeczy"

Lech Sidor udzielił wywiadu "Przeglądowi Sportowemu Onet" przed Wimbledonem. Komentator Eurosportu wskazał wprost, co Świątek musi poprawić w trakcie turnieju wielkoszlemowego. - Chociaż wszystko jest zrobione jak na Wimbledonie, to nie są warunki 1:1. Jeśli chodzi o przewidywania, trzeba się wstrzymać. Niemcy mają człowieka, który ustawia długość przycięcia trawy jak tam, ale w Niemczech jest bardzo sucho i trawa jest wolniejsza. Po serwisie topspinowym piłka skacze w górę. W Wimbledonie po takim serwisie jest przysłowiowa "śmierć" od razu. Będzie parę rzeczy do zmodyfikowania - powiedział.

- W całym turnieju Iga miała świetny pierwszy serwis, płaski, "suchy grzmot". A w Niemczech czy Holandii źdźbła trawy są ustawione pionowo, sztywno. Na Wyspach trawa lubi się lekko położyć. To szczególnie ważne przy drugim podaniu, jeśli nie najważniejsze, by serwis był ścięty z niskim kozłem - dodaje Sidor. - Mam nadzieję, że będzie się cieszyć grą i będzie miała mniej nerwowych reakcji. To zupełnie niepotrzebne - wyjaśnił dziennikarz.

Sidor zauważa, że Świątek teraz wygląda lepiej pod względem mentalnym. - Przecież ona ma narzędzia, żeby cieszyć się grą na trawie. Nawet gdy pójdzie do siatki i coś zepsuje, lepiej się uśmiechnąć, niż skrzywić czy bluzgać pod nosem. Publiczność w Londynie lubi takie zawodniczki, które grają tak po dżentelmeńsku. Widać, że teraz głowa jest spokojniejsza. Co ważne, ona wyszła i grała bez presji, którą sama sobie narzucała. Tak było do momentu, aż popłakała się na ławce po finale, bo tu już było widać, że straszliwie chciała wygrać - przekazał komentator.

Dlatego Świątek przegrała z Pegulą. "Mecz był na żyletki"

Sidor wytłumaczył też, z czego wzięła się porażka Świątek z Pegulą. - Pegula jest bardziej wszechstronna na trawie i to zadecydowało o wyniku takiego meczu, który, jak przyznała sama Świątek, był na żyletki. Spadły jej nieco procenty serwisu, ale wiadomo, że finał to nerwy i ręka aż tak luźna nie jest. Jessica gra szybko, płasko, zagrywa niski, wredny kozioł. Te piłki nadlatują do rakiety nisko i to jest cała trudność - podsumował.

Świątek zagra swój pierwszy mecz we wtorek. Jej rywalką w pierwszej rundzie Wimbledonu będzie Rosjanka Polina Kudiermietowa.

Relacje tekstowe na żywo z Wimbledonu, który potrwa od 30 czerwca do 13 lipca, w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.