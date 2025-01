Barcelona straci Olmo za darmo? Agent przerwał milczenie. Wymowne słowa

FC Barcelona w lecie ściągnęła Daniego Olmo, ale zarejestrowała go tylko do końca rundy jesiennej po kontuzji Andreasa Christensena. Klub miał czas przedłużyć zgłoszenie zawodnika do końca roku, ale nie zrobił tego z powodu problemów z finansowym fair play LaLiga. W kontrakcie piłkarza widnieje zapis, że jeśli Barcelona go nie zgłosi, to będzie mógł on szukać sobie nowego klubu.

REKLAMA

Zobacz wideo Austriacy zdominowali świat skoków. Oto jak pracują

Agent Daniego Olmo zabrał głos o sytuacji w FC Barcelonie. Klub ma ogromny problem

Niezarejestrowani na dalszą część rozgrywek LaLiga są Olmo i Pau Victor, a świat interesuje szczególnie sytuacja tego pierwsza. W końcu to zawodnik warty około 60 milionów euro, mistrz Europy i łakomy kąsek na rynku transferowym. Według medialnych doniesień Olmo będzie mógł odejść, jeśli Barcelona nie zgłosi go do rozgrywek.

Czy piłkarz się na to zdecyduje? "Wszystko w porządku" - ogłosił sam Olmo cytowany przez "Mundo Deportivo". To samo źródło zestawiło tę wypowiedź ze słowami jego agenta, który jasno przedstawił sprawę odejścia jego klienta.

- Jesteśmy pewni, że Barcelona znajdzie rozwiązanie. Co z innymi opcjami i klubami? Barcelona to pierwsza i ostatnia opcja - zadeklarował Andy Bara w rozmowie z Fabrizio Romano. - Może się to wydawać dziwne, ale wierzę w prezydenta Laportę, w Deco i w to, że znajdą rozwiązanie sprawy Daniego. To ogromny klub. Nie negocjujemy z innymi - dodał agent Hiszpana.

- Dani włożył mnóstwo wysiłku i pracy w to, żeby zostać zawodnikiem Barcelony. Od dawna tego chciał i nasze stanowisko się nie zmienia. Dani, jego ojciec, ja - nie myślimy i żadnych innych opcjach niż pozostanie w klubie. To stresująca sytuacja, ale on zachowuje spokój - podsumował Chorwat, który był zawodnikiem m.in. Legii Warszawa.

Czytaj także: Wszyscy czekają na debiut Szczęsnego w Barcelonie. A tu nagle Flick ogłasza

Barcelona za Olmo zapłaciła RB Lipsk aż 55 milionów euro i jego odejście byłoby absolutną kompromitacją. Faktem jest jednak to, że Katalończycy i tak kompromitują się tym, że nie mogą zarejestrować dwóch ważnych zawodników i nadal nie znaleźli w tej sprawie rozwiązania. Przynajmniej w piątkowe popołudnie jeszcze tego nie ogłoszono.