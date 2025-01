Wszyscy czekają na debiut Szczęsnego w Barcelonie. A tu nagle Flick ogłasza

Na początku października Wojciech Szczęsny dołączył do FC Barcelony. Docelowo miał zastąpić kontuzjowanego Marca-Andre ter Stegena i zająć jego miejsce między słupkami. Tego przynajmniej spodziewali się eksperci. Rzeczywistość, a właściwie trener Hansi Flick, napisała inny scenariusz. Niemiec postawił na Inakiego Penę - Hiszpan regularnie broni dostępu do bramki i robi to na tyle solidnie, że nie daje argumentów trenerowi do zmian. Tym samym Polak wciąż czeka na oficjalny debiut. I media sugerowały, że już na dniach może do niego dojść.

REKLAMA

Zobacz wideo Kontrowersyjne metody szkoleniowe Artety. Żelazny: To jak coach z internetu

Hansi Flick przerwał milczenie! Wyjawił, co z debiutem Szczęsnego

W sobotę 4 stycznia Barcelona wróci do rywalizacji po świątecznej przerwie - zagra z UD Barbastro w ramach 1/16 finału Pucharu Króla. I wszyscy zgodnie przyznają, że ten mecz to idealna okazja, by w końcu w bramce zaprezentował się Szczęsny. "Nikt nie ma wątpliwości, że ten golkiper jest wyjątkowym facetem. Zdobył sympatię szatni Barcy" - pisał kataloński "Sport".

"Jeśli Flick nie orzeknie inaczej, doświadczony polski bramkarz będzie miał szansę zagrać swoje pierwsze minuty w Copa del Rey" - dodano. A jak orzekł Flick? Niemiec pojawił się na piątkowej konferencji prasowej. I oczywiście jedno z pytań dotyczyło Szczęsnego. Czy Niemiec widzi go w pierwszym składzie? - Szczęsny bardzo dobrze trenuje, ale nie podjęliśmy jeszcze decyzji. Ta zapadnie dopiero jutro, przed meczem - zdradził Flick.

Zobacz też: Tak oficjalny profil Ligue 1 nazwał Marcina Bułkę.

Tym samym wciąż nie wiadomo, kiedy dojdzie do debiutu Szczęsnego. Flick nie potwierdził, ale też nie wykluczył, że może postawić na polskiego golkipera już w meczu z Barbastro. Pozostaje trzymać kciuki, że nastąpi to właśnie w sobotę. O tym, czy Polak ostatecznie dostanie szansę, przekonamy się około godz. 18, kiedy powinien pojawić się skład na to spotkanie. Z kolei pierwszy gwizdek zabrzmi o godz. 19. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.

Szczęsny to doświadczony bramkarz. W przeszłości grał dla takich gigantów futbolu jak Arsenal, AS Roma czy Juventus. To właśnie w ekipie z Turynu rozegrał najwięcej spotkań, zastępując w bramce absolutną legendę Gianluigiego Buffona. Wystąpił w 252 meczach, wpuszczając 233 gole, a 103 razy zachowując czyste konto. Pod koniec sierpnia zadecydował o zakończeniu kariery, ale już na początku października ją wznowił, właśnie dla Barcelony.