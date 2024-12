Tak w Hiszpanii napisali o Lewandowskim. Tego jeszcze nie było

Robert Lewandowski rozgrywa obecnie najlepszy sezon w barwach FC Barcelony. Polski napastnik ma obecnie na koncie 22 bramki i dwie asysty w 20 występach dla katalońskiego klubu, czym nawiązuje do najlepszych sezonów z czasów gry dla Bayernu Monachium. W wieku 36 lat jest jednym z najlepszych, a może i najlepszym obecnie napastnikiem na świecie.

Tak o Robercie Lewandowskim w FC Barcelonie napisał Bojan Krkić

Z ostatnim z tych zdań na pewno zgadza się Bojan Krkić Senior [ojciec wychowanka i byłego piłkarza FC Barcelony Bojana Krkicia Juniora], który na łamach katalońskiego "Sportu" napisał tekst: "Lewandowski i '9' więcej". Ten tytuł jest pewną grą, gdyż w tytułowej dziewiątce odnosi się do pozycji napastnika oraz tego, że wymienia dziewięciu innych piłkarzy grających na tej pozycji, którzy są w świetnej formie w tym sezonie.

"Nie ma lepszego środkowego napastnika dla Barcelony niż Polak, ale opcji jest wiele" - czytamy. Dalej analizował, że każda drużyna potrzebuje świetnego strzelca, żeby walczyć o trofea i często to napastnicy są największymi gwiazdami i liderami drużyn.

"Jeśli mówimy o wielkich zespołach, które generują dużo okazji i zawsze atakują, są blisko bramki rywala, to bardzo ważne jest, aby mieć napastnika z nosem do bramek, mobilnością, oceną sytuacji, intuicją i odpowiednimi umiejętnościami jak: gra tyłem do bramki, odpornością na kontakt fizyczny, grą w powietrzu i umiejętnością gry kombinacyjnej. To, że ma wysoki procent skuteczności w wykańczaniu akcji oraz, jeśli to możliwe, że jest wszechstronny i może grać na skrzydle lub w środku pomocy" - napisał Krkić, dodając, że taki profil byłby idealny dla Barcelony.

"Jest dla mnie jasne, że w tej chwili w Europie osobą, która ma większość tych cech, jest na najwyższym poziomie i ma doskonałe występy, jest Lewandowski. Barca ma szczęście, że może na niego liczyć, ale w Europie jest dziewięciu innych napastników, których warto wziąć pod uwagę w każdej czołowej drużynie" - stwierdził.

A jakich napastników wymienił? To Erling Haaland (Manchester City), Viktor Gyokeres (Sporting), Lautaro Martinez (Inter Mediolan), Alexander Isak (Newcastle United), Harry Kane (Bayern Monachium), Joao Pedro (Brighton), Jonathan David (Lille), Mateo Retegui (Atalanta) oraz John Duran (Aston Villa). Czy któregoś z nich Krkić widziałby w Barcelonie? W tej sprawie nie zabrał głosu, ale na pewno niektórzy z tych piłkarzy są kandydatami, żeby w przyszłości zastąpić Lewandowskiego w stolicy Katalonii.

