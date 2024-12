Koniec! Konkurs przerwany tuż przed skokiem Polaka! Kubacki błysnął

W niedzielę w Ruce na starcie skoczyło pięciu zawodników. W kwalifikacjach z pięciu Polaków odpadł tylko Jakub Wolny, który skoczył 105,5 metra, ale został zdyskwalifikowany za nieregulaminowy kombinezon. Kwalifikację uzyskali Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Paweł Wąsek oraz Aleksander Zniszczoł.

Dawid Kubacki najlepszym Polakiem w Ruce

W pierwszej serii rozgrywanej w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych najlepiej spisał się Dawid Kubacki. Dwukrotny brązowy medalista olimpijski i zwycięzca Turniej Czterech Skoczni z 2020 roku skoczył 130,5 metra i po skokach 15 zawodników był liderem. Ostatecznie ta próba dała mu dziesiąte miejsce.

Tuż po nim na belce stanął trzykrotny mistrz olimpijski Kamil Stoch i wylądował trzy metry krócej. Miał jednak aż 14 punktów odjęte za wiatr i niskie noty za styl (po 17 i 17,5) i był 14. Trzecim Polakiem, który wywalczył awans, był Paweł Wąsek po skoku na odległość 124,5 metra. Dało mu to 15. pozycję.

Fatalnie spisał się za to Aleksander Zniszczoł. W słabym stylu skoczył tylko 104 metry i nie awansował do drugiej serii, zajmując dopiero 35. miejsce. Od niego kilku zawodników skoczyło nawet jeszcze gorzej, bo nie dolecieli nawet do 100 metra. Wszystko przez pogarszające się z minuty na minutę warunki atmosferyczne. W najlepszej "30" nie byli tej klasy skoczkowie jak: Halvor-Egner Granerud, Johann Andre Forfang, Timi Zajc, Lovro Kos, Michael Hayboeck czy Markus Eisenbichler.

- To była niemiła niespodzianka. Skok był dobry, ale w locie nic mnie nie złapało, nie było noszenia. Mżawka też tutaj nie pomaga, tory nie były szybkie, no ale cóż - powiedział Zniszczoł po swojej próbie. Polak w Ruce oddał sześć skoków i każdy kolejny był słabszy (zaczął od aż 141,5 metra).

W drugiej serii sytuacja atmosferyczna wciąż była fatalna. Po skokach 15 zawodników warunki zrobiły się tragiczne. Na belce stanął Paweł Wąsek i dwa razy z niej schodził. Po kilku minutach organizatorzy poinformowali, że druga seria nie zostanie dokończona. W efekcie konkurs w Ruce wygrał Niemiec Andreas Wellinger (146,5 metra), wyprzedzając Austriaka Stefana Krafta (145) oraz Niemca Karla Geigera (136,5).

Najlepsza "10" konkursu:

Andreas Wellinger (Niemcy) - 146,5 metra, Stefan Kraft (Austria) - 145, Karl Geiger (Niemcy) - 136,5, Daniel Tschofenig (Austria) - 140, Artti Eigro (Estonia) - 136, Gregor Deschwanden (Szwajcaria) - 139,5, Pius Paschke (Niemcy) - 144, Ren Nikaido (Japonia) - 134,5, Marius Lindvik (Norwegia) - 137,5, Dawid Kubacki - 130,5

...14. Kamil Stoch - 127,5,

...15. Paweł Wąsek - 124,5,

...35. Aleksander Zniszczoł - 104.