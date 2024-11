Nieprawdopodobne, czego właśnie dokonał Lewandowski. To się nie udało nawet Messiemu!

Piłkarze FC Barcelony w drugim ligowym meczu z rzędu mocno zawiedli swoich kibiców. Po wyjazdowej porażce 0:1 z Realem Sociedad przed przerwą reprezentacyjną, teraz zremisowali na wyjeździe z Celtą Vigo 2:2, choć jeszcze w 84. minucie prowadzili 2:0. Bramki dla FC Barcelony zdobyli Raphinha oraz najskuteczniejszy zawodnik La Ligi - Robert Lewandowski. - Nie spodziewałem się, że możemy grać tak słabo. Tak jednak było, a teraz trzeba się podnieść. Zapisujemy sobie jeden punkt, ale nie jesteśmy zadowoleni. Każdy mógł zagrać lepiej. Mówmy szczerze: to był nasz naprawdę słaby mecz. Nasza gra nie miała nic wspólnego z tym, co chcielibyśmy widzieć - powiedział po meczu zdenerwowany Hansi Flick.

Niesamowity wyczyn Robert Lewandowskiego. Takiej serii nie miał nawet Leo Messi

Dzięki golowi Robert Lewandowski poprawił swoją niesamowitą serię strzelecką. 36-letni reprezentant Polski w tym sezonie ma już 20 goli (15 w La Lidze i 5 w Lidze Mistrzów). Lewandowski strzela co najmniej 20 bramek we wszystkich klubowych rozgrywkach już w 14. sezonie z rzędu, czyli nieprzerwanie od sezonu 2011/2012! To znakomity wynik.

Okazuje się, że takiej serii nie miał nawet jeden z najlepszych piłkarzy w historii tej dyscypliny, znakomity Argentyńczyk Leo Messi. Były piłkarz FC Barcelony, a obecnie Interu Miami przynajmniej 20 bramek zdobywał w 13. sezonach z rzędu. Liderem w tej klasyfikacji jest inna legenda futbolu - Portugalczyk Cristiano Ronaldo, który 20 goli miał w aż 16 sezonach z rzędu.

- Gość nieprzerwanie od sezonu 2011/2012 strzela co najmniej 20 goli we wszystkich klubowych rozgrywkach. Co ciekawe - dla porównania - takiej serii nie miał Leo Messi (13). Cały czas nieco lepszy jest natomiast Cristiano Ronaldo (16) - napisał na portalu X Wojtek Papuga.

To jednak nie koniec! Lewandowski zdobył przynajmniej 20 goli w swoich trzech pierwszych sezonach w barwach FC Barcelony. Wcześniej dokonało tego zaledwie trzech piłkarzy w historii tego klubu. I to jacy! Byli to Bułgar Christo Stoiczkow, Brazylijczyk Rivaldo oraz Urugwajczyk Luis Suarez.

Robert Lewandowski jest liderem wśród najskuteczniejszych w La Lidze. Polak ma 15 goli a dwóch wiceliderów, Brazylijczyków Raphinhę i Viniciusa Juniora (Real Madryt) wyprzedza aż o siedem trafień.

FC Barcelona jest liderem La Ligi. Ma pięć punktów przewagi nad Atletico Madryt i siedem nad obrońcą trofeum - Realem Madryt. Mistrzowie Hiszpanii mają jednak dwa mecze rozegrane mniej (na wyjeździe z Valencią oraz Leganes).