Flick wszystko wyśpiewał. Wiadomo, kiedy Szczęsny dostanie szansę

Polscy kibice nie dostali pięknej niespodzianki na weekend. Mogli mieć nadzieję, bo w sobotę Ferran Correas, dziennikarz "Sportu" poinformował, że polski bramkarz znajdzie się w kadrze FC Barcelony już na niedzielny, wyjazdowy pojedynek ligowy z Deportivo Alaves. Ostatecznie jednak trener Hansi Flick nie wybrał polskiego bramkarza do kadry meczowej. W składzie znalazło się za to trzech bramkarzy: Inaki Pena, 20-letni Hiszpan Ander Astralaga i dwa lata od niego młodszy Węgier Aron Yaakobishvili. Całą kadrę FC Barcelony na niedzielny mecz można zobaczyć tutaj.

Hansi Flick skomentował brak w kadrze Wojciecha Szczęsnego

Hansi Flick w sobotę odpowiadał na pytania dziennikarzy na konferencji prasowej. Wyjaśnił również, czemu Wojciecha Szczęsnego zabrakło w kadrze na starcie z Deportivo Alaves.

- Wojciech Szczęsny? Posiadanie takiego bramkarza to dla nas bardzo dobra opcja. Wniesie on wiele dobrego do drużyny. Jest w bardzo dobrej formie, ale niestety potrzebuje więcej czasu, aby być w kadrze. Po przerwie na mecze reprezentacji dostanie swoją szansę - przyznał Hansi Flick cytowany na portalu X przez "Barcainfo".

FC Barcelona po ośmiu kolejkach z 21 punktami jest liderem La Ligi. Ma trzy punkty więcej od wicelidera i obrońcy trofeum - Realu Madryt i cztery od Atletico Madryt.

Początek pojedynek Deportivo Alaves - FC Barcelona w niedzielę o godz. 16.15. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.