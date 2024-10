Media: Roma już rozważa zwolnienie Juricia! Możliwy sensacyjny powrót

Ivan Jurić poprowadził AS Romę w czterech spotkaniach, a okazuje się, że już może grać o posadę. Według włoskich mediów szkoleniowiec musi wygrać niedzielny mecz z Monzą, bo inaczej zostanie zwolniony. To byłby kolejny chaotyczny ruch ze strony włodarzy tego klubu, który dopiero co pożegnał się z Daniele De Rossim. Tym bardziej trudno dać wiarę w to, kim Roma zastąpiłaby Juricia po kolejnym meczu.

