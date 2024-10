Raków Częstochowa się nie zatrzymuje! Ivi Lopez znów kluczowy

Raków Częstochowa w ostatnim czasie prezentował dobrą formę w PKO Ekstraklasie. Trzy kolejne wygrane z Legią Warszawa (1:0), Zagłębiem Lubin (5:1) oraz Puszczą Niepołomice (2:0) sprawiły, że do Radomia zespół Marka Papszuna przyjeżdżał pewny swego. Radomiak z kolei spisuje się bardzo nierówno - wygrał dwa ostatnie mecze u siebie i przegrał aż cztery kolejne na wyjazdach. W międzyczasie jednak w Pucharze Polski potrafił pokonać po dogrywce Górnika i to w Zabrzu.

REKLAMA

Zobacz wideo Ultrasi Legii Warszawa w akcji! Europejski poziom

Czwarte zwycięstwo Rakowa z rzędu! Ivi Lopez znów z kluczowym trafieniem

Przez pierwsze minuty w Radomiu działo się jednak niewiele. Groźnie zrobiło się dopiero w 27. minucie, gdy po akcji Jeana Carlosa Silvy uderzenie z kilku metrów Frana Tudora odbiło się od obrońcy Radomiaka i minęła o centymetry bramkę gospodarzy.

Ta sytuacja sprawiła, że Raków zaczął przeważać na boisku. I już sześć minut później przyniosło to skutek w postaci gola. W pięknej akcji częstochowian Tudor zagrał na prawą część pola karnego do Michaela Ameyawa, ten wyłożył piłkę przed bramkę do Iviego Lopeza, który z kolei strzałem z pierwszej piłki zdobył bramkę w drugim kolejnym meczu rozpoczynanym w wyjściowym składzie Rakowa.

W drugiej części spotkania Raków znów zaczął robić to, co po powrocie Marka Papszuna ponownie potrafi coraz lepiej - zachowywał dyscyplinę taktyczną, którą nie pozwalał rywalom na stwarzanie większego zagrożenia pod bramką Kacpra Trelowskiego. W 55. minucie golkiper gości musiał interweniować po groźnym strzale z dystansu Zie Ouattary, a później miał przez długi czas względny spokój. Po drugiej stronie w niezłej sytuacji po rzucie rożnym w bramkę nie trafił Erick Otieno.

Dopiero w ostatnich dziesięciu minutach gry Radomiak był w stanie przycisnąć. Najpierw Trelowski radził sobie z niezbyt precyzyjnymi strzałami Ricardo Alvesa oraz Christosa Donisa. Po kilku minutach golkiper Rakowa Częstochowa uratował prowadzenie gości zatrzymując dużo groźniejsze próby z pola karnego autorstwa Paulo Henrique oraz Leandro. Częstochowianie w odpowiedzi mieli dwie szanse rezerwowego Jesusa Diaza, który jednak nie mógł się wstrzelić w bramkę gospodarzy.

Znacznie skuteczniejszy w doliczonym czasie gry okazał się Władysław Koczerhin, który po indywidualnej akcji w kontrataku mocnym uderzeniem z około 18 metrów ustalił wynik meczu na 2:0 dla częstochowian.

Dzięki tej wygranej Raków Częstochowa przynajmniej do niedzieli awansował z 23 punktami na drugie miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy. Drużyna Marka Papszuna ma też obecnie dwa punkty straty do prowadzącego Lecha Poznań, który w sobotę wieczorem podejmie przy Bułgarskiej Motor Lublin. Radomiak Radom ma dziewięć punktów i jest tuż nad strefą spadkową.