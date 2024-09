Lewandowski odpocznie? Flick już ustalił skład. Są zmiany

FC Barcelona w środę wygrała z Getafe 1:0, a strzelcem jedynej bramki był Robert Lewandowski. Polak już po raz kolejny w tym sezonie potwierdził dobrą dyspozycję i jest liderem klasyfikacji strzelców LaLiga. Wynik całego zespołu nie był jednak imponujący, bo w końcu Getafe to drużyna ze strefy spadkowej. W związku z tym hiszpańskie media wieszczą zmiany w składzie Barcelony na stracie z Osasuną.

Hansi Flick dokona rotacji w składzie FC Barcelony? Co z Robertem Lewandowskim?

"Mundo Deportivo" informuje, że Hansi Flick jest oczywiście zadowolony z wyniku, ale nie z gry swojego zespołu w poprzednim spotkaniu. W związku z tym Niemiec planuje roszady w składzie na kolejny mecz i mogą one dotknąć każdej formacji. Część z nich może zostać wymuszona przez drobne urazy.

W bramce Barcelony stanie oczywiście Inaki Pena, bo dopóki umowy nie podpisze Wojciech Szczęsny, to Hiszpan będzie zastępował kontuzjowanego Marca-Andre ter Stegena. W obronie na pewno zagrać mają Jules Kounde i Alejandro Balde, a w środku Flick ma problem. Wciąż niedostępni są Ronald Araujo i Andreas Christensen, a po ostatnim treningu na urazy narzekają także Inigo Martinez i Eric Garcia. Według doniesień zagrać może ten drugi, a jego partnerem prawdopodobnie zostanie Pau Cubarsi.

W środku pola zagrać ma Pedri, a jego partnerem zostać może Marc Casado, który nieco narzekał na zdrowie. Trzecie miejsce w pomocy prawdopodobnie przypadnie Pablo Torre, chociaż trener nie był zadowolony z jego gry przeciwko Getafe.

A co z atakiem? Lamine Yamal opuszczał ostatni trening, kulejąc i być może potrzebna jest mu przerwa. Zastąpić go może Ferran Torres, a na drugim skrzydle zagra będący w dobrej formie Raphinha? A co z Robertem Lewandowskim? "Dziwnie byłoby go nie zobaczyć, bo "ma gola"" - czytamy u źródła. Polaka możemy więc spodziewać się od pierwszej minuty.

Potencjalny skład FC Barcelony na mecz z Osasuną:

Pena - Kounde, Cubarsi, Garcia, Balde - Casado, Pedri, Torre - Ferran Torres, Raphinha, Lewandowski.

Spotkanie Osasuna - FC Barcelona zaplanowano na sobotę 28 września o 21:00.