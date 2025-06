Imane Khelif wykluczona z turnieju. Jest komentarz organizatorów

Bokserski turniej olimpijski kobiet na igrzyskach Paryżu wzbudził ogromne zainteresowanie. Występami Khelif, a także Lin Yu-ting, która w finale kat. 57 kg pokonała Julię Szeremetę, żył cały świat... ale nie w sposób, którego organizatorzy i obie zawodniczki mogłyby sobie tego życzyć. Powody do dyskusji wzbudzał brak jasności co do ustalenia płci obu zawodniczek. Teraz World Boxing, która aktualnie odpowiada za boks olimpijski, zarządziła obowiązkowe testy płci dla pięściarek, które występują w organizowanych przez federację turniejach.

Holendrzy z jasnym przekazem. "Wyrażamy naszą dezaprobatę dla tej decyzji"

Głos w sprawie testów płci zabierały różne osoby. Zarówno te bezpośrednio związane z kobiecym boksem, jak trener polskiej kadry Tomasz Dylak, jak i osoby na co dzień nie kojarzące się z tą dyscypliną, jak pisarka J.K. Rowling. Tym razem na temat testów wypowiedzieli się organizatorzy zawodów Eindhoven Box Cup, którzy udzielili wsparcia Khelif. Algierka miała w nich wystąpić, ale nie zarejestrowała się przed upływem terminu zgłoszenia.

- Decyzja o wykluczeniu Imane nie należy do nas. Żałujemy tego – powiedział rzecznik prasowy turnieju, Dirk Renders w rozmowie z Associated Press.

Kontrowersji dodaje fakt, że Khelif pierwotnie planowała start w Holandii, ale wycofała się z niego właśnie po ogłoszeniu przez World Boxing obowiązkowych badań płci.

Burmistrz Eindhoven Jeroen Dijsselbloem wydał w tej sprawie specjalne oświadczenie. "Jeśli chodzi o nas, wszyscy sportowcy są mile widziani w Eindhoven. Wykluczanie sportowców na podstawie kontrowersyjnych „testów płci" z pewnością się w to nie wpisuje. Wyrażamy dziś naszą dezaprobatę dla tej decyzji i wzywamy organizację, aby ostatecznie przyjęła Imane Khelif" - napisał Dijsselbloem.

Zarówno Imane Khelif jak i Lin Yu-ting wywalczyły na igrzyskach olimpijskich w Paryżu złote medale olimpijskie, bez większych kłopotów pokonując wszystkie swoje rywalki. Khelif, która dokonała tego w kategorii do 66 kg, zapowiedziała zamiar obrony mistrzostwa podczas igrzysk olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Obecnie nie jest jednak jasne czy Algierka zostanie dopuszczona do rywalizacji.