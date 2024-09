Hiszpanie przeprowadzili "śledztwo" ws. Szczęsnego. Niewiarygodne, co odkryli

Gdy kilka tygodni temu Wojciech Szczęsny kończył sportową karierę, wydawało się, że aktywność medialna związana z nim dość mocno spadnie. Zresztą po odwieszeniu butów na kołek zazwyczaj tak bywa. Chyba że ktoś zostanie ekspertem, trenerem albo wywoła jakiś skandal. Minął nieco ponad miesiąc, a 34-latek to prawdopodobnie najgorętsze nazwisko w polskiej oraz hiszpańskiej piłce, a powód przebija na głowę wszystkie wymienione wyżej. Nie każdego bowiem po ogłoszeniu emerytury chce Barcelona i to na "stanowisko" pierwszego bramkarza, a Polaka owszem.

Ter Stegen wywołał lawinę. Szczęsny w jej epicentrum

Odkąd tylko w meczu z Villarrealem kontuzji doznał Marc-Andre Ter Stegen, a Szczęsny trafił na listę potencjalnych zastępców, wieści w tej sprawie pojawiały się masowo. Czy Polak skusiłby się na powrót z emerytury, czy rodzina nie stanie na drodze, czy Barcelona nie wybierze np. Keylora Navasa, czy Szczęsnego na dołączenie do Katalończyków namówi jego przyjaciel Robert Lewandowski? Ostatecznie wszystko wskazuje na to, że Polak wkrótce oficjalnie podpisze umowę z "Blaugraną". Hiszpanie postanowili w związku z tym przeprowadzić małe śledztwo.

Wojciech Szczęsny był fanem Barcelony? Te wpisy mówią wszystko

Nieraz bywało, że przy okazji transferu piłkarzowi wyciągano jakieś stare wpisy w mediach społecznościowych. Czasem w pozytywnym kontekście, ale czasem i w negatywnym. Były napastnik m.in. Burnley Andre Gray został kiedyś zawieszony na cztery mecze za homofobiczne posty na portalu X (wtedy Twitterze) z 2012 roku. Z kolei Urugwajczyk Diego Poyet swego czasu obrażał West Ham United oraz napastnika Andy'ego Carrolla w mediach społecznościowych. W 2014 roku został on piłkarzem... West Hamu, gdzie grał u boku, a jakże, Carrolla.

Szczęsnemu w Barcelonie nie będą jednak grozić zawieszenia czy nieprzyjemne konfrontacje. "Dochodzenie" dziennika "AS" wykazało, że choć Polak faktycznie jeszcze w 2011 roku pisał na portalu X o Barcelonie, to bardzo pozytywnie. "Właśnie widziałem jak Xavi posłał łatwe podanie w aut! Jeśli chcecie, to zapamiętajcie ten moment, bo jestem pewien, że nigdy więcej mu się to nie zdarzy" - pisał Szczęsny. "Najlepszy piłkarz W HISTORII" - tak z kolei określił Leo Messiego. Co ciekawe, fani Barcelony też znaleźli te posty i mimo że Szczęsny nie napisał nic na swoim koncie od 2016 roku, nawet tam w komentarzach namawiali go na transfer do ich klubu.