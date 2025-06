Lamine Yamal powiedział, co myśli o Cristiano Ronaldo. Króciutko

W niedzielę zakończy się czwarta edycja Ligi Narodów UEFA. W finale play-offów zagra Portugalia oraz Hiszpania, czyli zwycięzcy pierwszej i trzeciej edycji tych rozgrywek. Portugalczycy pokonali 2:1 Niemców, choć przegrywali 0:1 po golu Floriana Wirtza. Bramkę na 2:1 w tym spotkaniu zdobył Cristiano Ronaldo. Z kolei Hiszpania wygrała 5:4 z Francją, a dublet w tym meczu zanotował Lamine Yamal. "Yamal wyśmiał Francuzów" - czytamy na głównej stronie dziennika "AS".

REKLAMA

Zobacz wideo Lech Poznań straci swoją gwiazdę? Wielkie zainteresowanie. "Musimy być gotowi"

Yamal przemówił ws. pojedynku z Ronaldo. "Wszyscy go szanujemy"

Media na całym świecie zapowiadają mecz Portugalia - Hiszpania jako hitowy pojedynek pomiędzy Yamalem a Ronaldo. Dziennikarze zapytali piłkarza Barcelony, co sądzi o Cristiano. - Wszyscy szanujemy Cristiano. To legenda piłki nożnej, ale ja zrobię swoje, czyli wygram - przekazał krótko Yamal.

W pomeczowych rozmowach Yamal odnosił się też m.in. do Złotej Piłki. - Jeśli chcą przyznać Złotą Piłkę na zasadzie tego meczu, to ja jestem na to otwarty. Najważniejsze jest to, że jesteśmy w finale. Złota Piłka trafi do najlepszego piłkarza poprzedniego sezonu. Wielkie zespoły jak Francja czy Hiszpania strzelają sporo goli. Myślę, że kibice to uwielbiają. To będzie finał z reprezentacją, mam w sobie mnóstwo motywacji. Lubię grać i pokazać, kim jestem. Graliśmy wcześniej w finale Euro 2024 i poszło bardzo dobrze - dodał 17-latek.

- Zawsze mówię mojej mamie, że gdy są wielkie mecze, dam z siebie wszystko. To mnie motywuje i dlatego wstaję każdego ranka. Ousmane Dembele to świetny piłkarz, jak można było zauważyć w Lidze Mistrzów, ale cieszę się, że to ja awansowałem do finału Ligi Narodów - podkreślił Yamal.

Jeśli Hiszpania wygra Ligę Narodów, to Yamal zrówna się z Ronaldo w liczbie reprezentacyjnych trofeów. Portugalczyk wygrał Euro 2016 i Ligę Narodów w 2019 r. Z kolei Yamal był ważną częścią reprezentacji Hiszpanii podczas wygranego Euro 2024.

Zobacz też: O której mecz Polska - Mołdawia? Gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Lewandowski mówi o Złotej Piłce dla Yamala. "Dla mnie byłoby wspaniale"

Yamal jest jednym z trzech faworytów do zdobycia Złotej Piłki za sezon 24/25. Poza nim wśród faworytów wymienia się Raphinhę (FC Barcelona) i Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain). - Oczywiście, że ma szansę na Złotą Piłkę, ale są inne rzeczy, które są bardzo ważne w tym plebiscycie. Wszystko zależy od zasad, jakie obowiązują w tym roku. Każdego roku są inne. Dla mnie byłoby wspaniale, gdyby Złotą Piłkę wygrał piłkarz Barcelony - mówił Robert Lewandowski w wywiadzie dla "Mundo Deportivo"

Finał Ligi Narodów między Portugalią a Hiszpanią odbędzie się w niedzielę o godz. 21:00. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.