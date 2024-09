Kulesza postawił sprawę jasno ws. powrotu Szczęsnego do reprezentacji

Wiele wskazuje na to, że Wojciech Szczęsny szybko wróci z emerytury i zwiąże się z FC Barceloną. Ma tam zastąpić Marka-Andre ter Stegena, który doznał poważnej kontuzji. Wydaje się, że wszystko jest w tej sprawie już przesądzone, a polski bramkarz ma podpisać kontrakt w poniedziałek.

Cezary Kulesza zabrał głos w sprawie przyszłości Wojciecha Szczęsnego w reprezentacji Polski

W związku z tym wielu zastanawia się, czy Szczęsny wróci do też do reprezentacji Polski, w której zagrał łącznie 84 razy. Wielkimi krokami zbliżają się październikowe mecze kadry i być może selekcjoner Michał Probierz spróbuje przekonać bramkarza do powrotu. Na temat przyszłości Szczęsnego w polskiej drużynie wypowiedział się Cezary Kulesza.

- Wojtek dużo wnosił do reprezentacji. Był jej liderem. To doświadczony bramkarz i doświadczony reprezentant. Jego obecność działała dobrze na reprezentację. To jest jednak moja prywatna opinia, a nie opinia Cezarego Kuleszy-prezesa PZPN. Wojtek jest w kwiecie wieku, ale to nie ja podejmuję decyzję w tej sprawie. To leży w gestii trenera Probierza i samego Wojtka - powiedział prezes PZPN w rozmowie z portalem WP SportoweFakty.

Wciąż nie wiadomo również, co z oficjalnym pożegnaniem Szczęsnego z reprezentacją, które miało odbyć się właśnie w październiku. - Rozmowy w tej sprawie się odbywały, z piłkarzami rozmawiał sekretarz Łukasz Wachowski. Z tego, co wiem, konkretne decyzje jednak nie zapadły, więc nie można mówić, że pokrzyżowało nam to plany. To "święto ruchome", dlatego z przyjemnością odłożymy je w czasie - dodał Kulesza.

Reprezentacja Polski w październiku zmierzy się w Lidze Narodów z Portugalią (12 października) i Chorwacją (15 października). Obecnie ekipa Michała Probierza zajmuje trzecie miejsce w tabeli z dorobkiem trzech punktów.