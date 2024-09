Hiszpanie rozpisują się o żonie Wojciecha Szczęsnego. Tak ją nazwali

Nie tak dawno temu Wojciech Szczęsny ogłosił zakończenie kariery. Nastąpił jednak nieoczekiwany zwrot i wszystko wskazuje na to, że Polak wkrótce przeniesie się do FC Barcelony, gdzie zastąpi kontuzjowanego Marka-Andre ter Stegena. "Wojciech Szczęsny zostanie zawodnikiem Barcelony. Z informacji portalu Meczyki.pl wynika, że Polak doszedł do porozumienia z hiszpańskim klubem. Jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, to Polak zostanie nowym piłkarzem "Blaugrany". W najbliższy czwartek ma przejść testy medyczne" - informowaliśmy.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski i Sebastian Mila znów razem w akcji! Ależ sceneria

Hiszpanie piszą o Marinie Łuczenko

Pewni transferu Szczęsnego są również Hiszpanie. Dziennikarze "Sportu" nie skupili się jednak jedynie na polskim bramkarzu, ale również na jego żonie Marinie Łuczenko, której poświęcili cały artykuł. "Wszechstronna żona Wojciecha Szczęsnego. Żona przyszłego zawodnika Barcelony jest w Polsce osobą znaną dzięki występom w telewizji i muzyce" - czytamy w tekście.

Później Hiszpanie bardziej szczegółowo przedstawili życiorys żony Szczęsnego. Wspomnieli, że już od najmłodszych lat wykazywała spory talent muzyczny. Pierwszy duży sukces odniosła w 2010 roku, gdy hitem stała się jej piosenka pod tytułem "Glam Pop". Z czasem jej kariera stale się rozwijała i jej wydania osiągały status złotej i platynowej płyty.

Marina Łuczenko przyszła na świat 3 lipca 1989 roku w mieście Winnica w środkowej części Ukrainy. Ze Szczęsnym zaręczyła się 2015 roku, a rok później wzięli ślub. W 2018 roku doczekali się pierwszego wspólnego dziecka, kiedy na świat przyszedł ich syn Liam. W lipcu bieżącego roku po raz drugi zostali rodzicami, tym razem córki, Noeli.

FC Barcelona po siedmiu kolejkach jest liderem tabeli z kompletem punktów na koncie. Jej najlepszym strzelcem jest Robert Lewandowski, który zdobył już siedem bramek.