Tak Niemcy nazwali Lewandowskiego po tym, co zrobił ws. Szczęsnego

Wojciech Szczęsny w poniedziałek przejdzie badania medyczne przed transferem do FC Barcelony, z którą podpisze roczny kontrakt. W czwartek dziennik "Sport" poinformował, że polski bramkarz już przygotowuje się do gry w domu w Marbelli, żeby w jak najlepszej formie dołączyć do drużyny Hansiego Flicka.

"Ambitny Polak trafi do drużyny Hansiego Flicka z zamiarem zostania starterem. Zobaczymy, jaka będzie decyzja trenera, ale ci, którzy znają byłego zawodnika Juventusu, zapewniają, że ma już na myśli El Clasico na Santiago Bernabeu 26 października" - czytamy w katalońskim dzienniku.

Robert Lewandowski kluczowy w dołączeniu Wojciecha Szczęsnego do FC Barcelony. "Agent"

W FC Barcelonie Wojciech Szczęsny dołączy do swojego przyjaciela Roberta Lewandowskiego. Włoski dziennikarz Nicolo Schira poinformował, że kapitan reprezentacji Polski "odegrał kluczową rolę w przekonaniu Wojciecha Szczęsnego do powrotu do gry i dołączenia do Barcelony po miesiącu od zakończenia kariery piłkarskiej".

Niemieckie Sky Sport informuje, że Lewandowski jest "znacząco zaangażowany" w przybycie Szczęsnego do FC Barcelony. Stacja wprost określa napastnika mianem "agenta", który jest zaangażowany w całą operację.

"Agent' Robert Lewandowski przyłożył rękę do tego transferu. Napastnik skontaktował się z emerytowanym bramkarzem telefonicznie i naciskał na ten transfer" - poinformowało niemieckie Sky Sport, zaznaczając, że Szczęsny "wraca na wielką scenę".

Wojciech Szczęsny ma być gotowy do gry w FC Barcelonie po październikowej przerwie na mecze reprezentacji narodowych. Po niej kataloński klub zagra z Sevillą w niedzielę 20 października. Wtedy też Szczęsny może zadebiutować w barwach nowego klubu.