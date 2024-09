O której godzinie gra dziś Barcelona? Gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

FC Barcelona po sześciu meczach LaLiga ma na koncie 18 punktów i od początku sezonu jest w znakomitej formie. W miniony weekend Katalończycy wygrali aż 5:1 z Villarrealem. Dublety ustrzelili Robert Lewandowski i Raphinha, a jedną bramkę dołożył Pablo Torre. Zespół Hansiego prowadzi w tabeli ligowej, ale zbliżył się do niego Real Madryt.

REKLAMA

Zobacz wideo Mateusz Bieniek o superpucharze Polski: Jastrzębie wie, jak grać takie mecze. Dla nas to będzie pierwszy raz

FC Barcelona - Getafe w 7. kolejce LaLiga. O której mecz?

We wtorek Real wygrał z Deportivo Alaves 3:2, chociaż prowadził już 3:0 i w tabeli jest tylko punkt za Barceloną. Piłkarze Ancelottiego mają na koncie 17 punktów, a ich najwięksi rywale o "oczko" więcej. Katalończycy mecz siódmej kolejki zagrają z Getafe i mają ogromną szansę na kolejną zdobycz.

Rywal ekipy Flicka zajmuje obecnie dopiero 19. miejsce w LaLiga i na razie wygląda na jednego z kandydatów do spadku z ligi. Klub z przedmieścia Madrytu w sześciu meczach zgarnął cztery punkty dzięki czterem remisom i dwóm porażkom. Na razie piłkarze Pepe Bordalasa nie poznali smaku zwycięstwa, a ich ostatnia wygrana to 1:0 w sparingu z Saint Etienne na początku sierpnia.

Barcelona w ostatnim meczu z Getafe poradziła sobie naprawdę dobrze i wygrała 4:0, ale wcześniej miewała problemy. Poprzednie wyniki to dwa razy 0:0 oraz skromne 1:0 na swoim stadionie w 2023 roku. Co ciekawe, przeciwko tym rywalom nigdy nie trafił jeszcze Robert Lewandowski, który obecnie jest liderem klasyfikacji strzelców, a po jednym golu we wtorek goni go Kylian Mbappe.

Nie można zapominać, że FC Barcelona ma problem na pozycji bramkarza. Kontuzjowanego Marca-Andre Ter Stegena w środowy wieczór zastąpi prawdopodobnie Inaki Pena, czyli dotychczasowy zmiennik Niemca. Przeciwko dość bezzębnemu zespołowi Getafe, który w tym sezonie zdobył tylko trzy gole, nieobecność numeru jeden nie powinna być wielkim problemem. Być może dla Peny to jeden z ostatnich meczów, bo rzekomo Barcelonie "tak" powiedział już Wojciech Szczęsny.

Gdzie oglądać dziś becz Barcelona - Getafe? O której gra dziś Barcelona? [TRANSMISJA, STREAM ONLINE]

Spotkanie Barcelona - Getafe rozpocznie się o 21:00 w środę 25 września na Stadionie Olimpijskim w Barcelonie. Transmisję telewizyjną z meczu przeprowadzi Canal+ Sport 2, a w internecie starcie będzie możliwe do zobaczenia na platformie Canal+ Online po uprzednim wykupieniu odpowiedniego pakietu.